06 февраля 2024

Как медиков ЯНАО поощряют за своевременный диагноз у онкобольных

За выявление онкологии на ранних стадиях врачи ЯНАО получают премии
© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, медсестра, капельница, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, врач, больница, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
Поддержка медиков позволяет снизить смертность от онкологии Фото:

Непрофильных врачей и фельдшеров ЯНАО премируют за своевременное выявление злокачественных опухолей у пациентов Ямала. Материальная поддержка стимулирует медиков и позволяет снизить количество запущенных случаев и смертность от онкологии, сообщает пресс-служба правительства округа. За три года поощрены 267 специалистов.

«На Ямале 267 медиков получили выплаты за выявление онкологии на ранних стадиях. В прошлом году врачи выявили 1500 случаев онкологии, из них 945 — на первой и второй стадиях. В пятерку лидеров по своевременной диагностике вошли Ноябрьская, Новоуренгойская, Салехардская, Губкинская и Мужевская больницы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.

Размер премии врачам — 19 тысяч рублей, фельдшерам — девять тысяч рублей. К этим суммам начисляются северная и районная надбавки. В прошлом году 110 непрофильных специалистов выявили 165 случаев онкологии.

«В 2023 году 63% всех новых выявленных случаев онкопатологий — первая и вторая стадия. Как правило, заболевания обнаруживаются на медицинских осмотрах, диспансеризации, во время проведения дней онкобезопасности. Лидируют новообразования груди, легочной системы и колоректальный рак», — заявила главный онколог ЯНАО Елена Куликова.

Власти округа планируют во втором квартале 2024 года открыть радиотерапевтический корпус в Новом Уренгое. Ежегодно лучевую терапию смогут проходить 350 ямальцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский.

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Непрофильных врачей и фельдшеров ЯНАО премируют за своевременное выявление злокачественных опухолей у пациентов Ямала. Материальная поддержка стимулирует медиков и позволяет снизить количество запущенных случаев и смертность от онкологии, сообщает пресс-служба правительства округа. За три года поощрены 267 специалистов. «На Ямале 267 медиков получили выплаты за выявление онкологии на ранних стадиях. В прошлом году врачи выявили 1500 случаев онкологии, из них 945 — на первой и второй стадиях. В пятерку лидеров по своевременной диагностике вошли Ноябрьская, Новоуренгойская, Салехардская, Губкинская и Мужевская больницы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. Размер премии врачам — 19 тысяч рублей, фельдшерам — девять тысяч рублей. К этим суммам начисляются северная и районная надбавки. В прошлом году 110 непрофильных специалистов выявили 165 случаев онкологии. «В 2023 году 63% всех новых выявленных случаев онкопатологий — первая и вторая стадия. Как правило, заболевания обнаруживаются на медицинских осмотрах, диспансеризации, во время проведения дней онкобезопасности. Лидируют новообразования груди, легочной системы и колоректальный рак», — заявила главный онколог ЯНАО Елена Куликова. Власти округа планируют во втором квартале 2024 года открыть радиотерапевтический корпус в Новом Уренгое. Ежегодно лучевую терапию смогут проходить 350 ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе врачи и работники медицинских организаций, которые имеют высшее образование, получают самые высокие зарплаты в Уральском федеральном округе. Также этот уровень сильно превышает общероссийский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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