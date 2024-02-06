Аэропорт Тобольска признан одним из лучших в России

Аэропорт Тобольска получил премию «Воздушные ворота России»

07 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Тобольский аэропорт Ремезов принял первых пассажиров 24 сентября 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тобольский аэропорт Ремезов (Тобольск, Тюменская область) победил в номинации «Лучший малый аэропорт» премии «Воздушные ворота России». Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев. «Лучшему малому городу — лучший малый аэропорт. Воздушная гавань имени Ремезова стала лауреатом в своей номинации на премии „Воздушные ворота России“. Награду „Лучший малый аэропорт“ исполнительный директор Владимир Валентинович Варавва получил на выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве», — указано в сообщении мэра Тобольска Максима Афанасьева. Глава города добавил, что в 2022 году Ремезов был признан лучшим инвестиционным проектом года по версии премии «Воздушные ворота России». Тобольский аэропорт начали строить весной 2019 года после того, как президент России Владимир Путин отдал поручение Минтрансу и правительству Тюменской области рассмотреть возможность строительства такого объекта с привлечением частных инвестиций. По различным данным, на строительство аэровокзала потрачено от 12 до 15 млрд рублей. Первый самолет в аэропорту Ремезов приземлился 24 сентября 2021 года.

Тобольский аэропорт Ремезов (Тобольск, Тюменская область) победил в номинации «Лучший малый аэропорт» премии «Воздушные ворота России». Об этом в своем telegram-канале заявил глава города Максим Афанасьев. «Лучшему малому городу — лучший малый аэропорт. Воздушная гавань имени Ремезова стала лауреатом в своей номинации на премии „Воздушные ворота России“. Награду „Лучший малый аэропорт“ исполнительный директор Владимир Валентинович Варавва получил на выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве», — указано в сообщении мэра Тобольска Максима Афанасьева. Глава города добавил, что в 2022 году Ремезов был признан лучшим инвестиционным проектом года по версии премии «Воздушные ворота России». Тобольский аэропорт начали строить весной 2019 года после того, как президент России Владимир Путин отдал поручение Минтрансу и правительству Тюменской области рассмотреть возможность строительства такого объекта с привлечением частных инвестиций. По различным данным, на строительство аэровокзала потрачено от 12 до 15 млрд рублей. Первый самолет в аэропорту Ремезов приземлился 24 сентября 2021 года.