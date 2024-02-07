Курганский депутат Бухаров возглавил отделение Челябинского госуниверситета

Шадринский депутат Александр Бухаров стал директором представительства ЧелГУ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Депутат Александр Бухаров назначен директором представительства Челябинского государственного университета в Шадринске Курганской области, он уже приступил к работе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Бухаров.

«С 1 февраля я работаю в должности директора представительства ЧелГУ в Шадринске. Студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной формах обучения, в настоящее немного — 39 человек. Но за счет того мы предлагаем получить качественное образование и престижный диплом с применением дистанционных технологий», — пояснил Бухаров URA.RU.

Шадринцы могут поступить в Челябинский государственный университет. Обучение происходит с применением дистанционных образовательных технологий. Все лекции, семинарские занятия, сдача контрольных точек проходят в формате онлайн. Студенты могут обучаться из дома через свой личный кабинет или приходить в представительство. Подготовка проводится по направлениям: «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ), «Менеджмент», «Управление персоналом», «Управление качеством» (бакалавриат), «Таможенное дело» (специалитет), магистратура по юриспруденции, ГМУ и экономике.

Бухаров отмечает, что, помимо организации учебного процесса, миссию представительства ЧелГУ видит в предоставлении молодежи возможности для реализации. «Мы готовы предоставить свою площадку для проведения дискуссий, мероприятий и реализации общественных инициатив, направленных на развитие нашего города и области. Перовое мероприятие пройдет 8 февраля для общественников. Обсудят планы реализации проекта „Помощь диким животным и птицам“, получившего грантового поддержку», — отметил он.