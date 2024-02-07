07 февраля 2024

Тюменцы первыми увидят новый сериал от продюсеров «Слово пацана»

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Премьера сериала "Наследие" в кинотеатре тц Пассаж. Екатеринбург, кинотеатр
Первые эпизоды сериала «ГДР» тюменцы увидят в феврале Фото:

Первые эпизоды нового сериала «ГДР» покажут в Тюмени 15 февраля. Как рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса Wink, продюсером нового проекта выступил Алексей Земский, работавший над сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Тюменцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал „ГДР“ видеосервиса Wink. Бесплатный предпремьерный показ первый двух серий шпионской ретро-драмы пройдет 15 февраля в 19.00 в кинотеатре „Азбука кино“. Продюсер Алексей Земский принимал участие в проектах „Слово пацана. Кровь на асфальте“, „За час до рассвета“, „Доктор Лиза“ и других», — рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса.

В сериале рассказывается история советского разведчика. Главную роль исполнил актер Александр Горбатов, известный по роли в сериале «Коса».

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Первые эпизоды нового сериала «ГДР» покажут в Тюмени 15 февраля. Как рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса Wink, продюсером нового проекта выступил Алексей Земский, работавший над сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». «Тюменцы одними из первых в стране узнают, как начинается новый российский сериал „ГДР“ видеосервиса Wink. Бесплатный предпремьерный показ первый двух серий шпионской ретро-драмы пройдет 15 февраля в 19.00 в кинотеатре „Азбука кино“. Продюсер Алексей Земский принимал участие в проектах „Слово пацана. Кровь на асфальте“, „За час до рассвета“, „Доктор Лиза“ и других», — рассказали URA.RU в пресс-службе видеосервиса. В сериале рассказывается история советского разведчика. Главную роль исполнил актер Александр Горбатов, известный по роли в сериале «Коса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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