Общество Моор поздравил академика, удостоенного высшей награды от Путина 09 февраля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 + Моор отметил заслуги академика в том числе и в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Александр Моор поздравил уроженца Тюменской области, академика РАН Юрия Осипова с присуждением ему звания Героя Труда Российской Федерации. Обращение глава региона написал в своем telegram-канале. Награду ученый получил из рук Владимира Путина. «Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!» — говорится в сообщении губернатора. В своем послании глава региона также отметил достижения ученого. По его словам, Юрий Осипов 20 лет возглавлял Российскую академию наук, но при этом не забывал и свою малую родину. Именно благодаря ему в настоящий момент в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук. Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды академикам и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Трансляция прошла 8 февраля. Губернатор Александр Моор поздравил уроженца Тюменской области, академика РАН Юрия Осипова с присуждением ему звания Героя Труда Российской Федерации. Обращение глава региона написал в своем telegram-канале. Награду ученый получил из рук Владимира Путина. «Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!» — говорится в сообщении губернатора. В своем послании глава региона также отметил достижения ученого. По его словам, Юрий Осипов 20 лет возглавлял Российскую академию наук, но при этом не забывал и свою малую родину. Именно благодаря ему в настоящий момент в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук. Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды академикам и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Трансляция прошла 8 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям