Моор поздравил академика, удостоенного высшей награды от Путина

Губернатор Александр Моор поздравил уроженца Тюменской области, академика РАН Юрия Осипова с присуждением ему звания Героя Труда Российской Федерации. Обращение глава региона написал в своем telegram-канале. Награду ученый получил из рук Владимира Путина.
«Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!» — говорится в сообщении губернатора.
В своем послании глава региона также отметил достижения ученого. По его словам, Юрий Осипов 20 лет возглавлял Российскую академию наук, но при этом не забывал и свою малую родину. Именно благодаря ему в настоящий момент в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук.
Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды академикам и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Трансляция прошла 8 февраля.
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