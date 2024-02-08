08 февраля 2024

Моор поздравил академика, удостоенного высшей награды от Путина

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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Моор отметил заслуги академика в том числе и в Тюменской области Фото:

Губернатор Александр Моор поздравил уроженца Тюменской области, академика РАН Юрия Осипова с присуждением ему звания Героя Труда Российской Федерации. Обращение глава региона написал в своем telegram-канале. Награду ученый получил из рук Владимира Путина.

«Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!» — говорится в сообщении губернатора.

В своем послании глава региона также отметил достижения ученого. По его словам, Юрий Осипов 20 лет возглавлял Российскую академию наук, но при этом не забывал и свою малую родину. Именно благодаря ему в настоящий момент в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук.

Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды академикам и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Трансляция прошла 8 февраля.

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Губернатор Александр Моор поздравил уроженца Тюменской области, академика РАН Юрия Осипова с присуждением ему звания Героя Труда Российской Федерации. Обращение глава региона написал в своем telegram-канале. Награду ученый получил из рук Владимира Путина. «Поздравляю Юрия Сергеевича с заслуженной наградой! Горжусь нашим великим земляком!» — говорится в сообщении губернатора. В своем послании глава региона также отметил достижения ученого. По его словам, Юрий Осипов 20 лет возглавлял Российскую академию наук, но при этом не забывал и свою малую родину. Именно благодаря ему в настоящий момент в Тобольске действует опытная станция уральского отделения академии наук. Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды академикам и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Трансляция прошла 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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