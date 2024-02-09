Задержаны тюменцы, избившие трех подростков

Мужчину учинили расправу над детьми в одном из тюменских подъездов
В Тюмени задержали двух мужчин, которые подозреваются в избиении трех подростков. Об этом сообщает МВД Медиа.
«Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения», — говорится в сообщении.
Ранее агентство писало о том, что в тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили трех подростков. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео самого инцидента в подъезде разлетелось по социальным сетям.
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