Задержаны тюменцы, избившие трех подростков

09 февраля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Мужчину учинили расправу над детьми в одном из тюменских подъездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени задержали двух мужчин, которые подозреваются в избиении трех подростков. Об этом сообщает МВД Медиа. «Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения», — говорится в сообщении. Ранее агентство писало о том, что в тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили трех подростков. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео самого инцидента в подъезде разлетелось по социальным сетям.

В Тюмени задержали двух мужчин, которые подозреваются в избиении трех подростков. Об этом сообщает МВД Медиа. «Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения», — говорится в сообщении. Ранее агентство писало о том, что в тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили трех подростков. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео самого инцидента в подъезде разлетелось по социальным сетям.