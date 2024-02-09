Задержаны тюменцы, избившие трех подростков

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Избрание меры пресечения Алексеенко Алексею в суде Центрального района. Челябинск, конвой, клетка, арест, тюрьма, подсудимый, полиция, суд, мера пресечения
Мужчину учинили расправу над детьми в одном из тюменских подъездов Фото:

В Тюмени задержали двух мужчин, которые подозреваются в избиении трех подростков. Об этом сообщает МВД Медиа.

«Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили трех подростков. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео самого инцидента в подъезде разлетелось по социальным сетям.

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В Тюмени задержали двух мужчин, которые подозреваются в избиении трех подростков. Об этом сообщает МВД Медиа. «Сотрудники полиции установили и при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали в областном центре подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1994 и 1992 года рождения», — говорится в сообщении. Ранее агентство писало о том, что в тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили трех подростков. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео самого инцидента в подъезде разлетелось по социальным сетям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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