Мужчины, избившие детей в Тюмени, хвастались своим поступком

Подробности нападения на подростков в Новопатрушево

08 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Трех подростков избили вечером 5 февраля, когда они разговаривали в подъезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили подростков — двух мальчиков и девочку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео нападения на детей с камеры в подъезде разлетелось по социальным сетям. URA.RU пообщалось с мамой одной из пострадавших. Женщина рассказала о первых минутах после избиения детей и о том, как мужчины хвастались своим поступком. Дети стояли в предбаннике подъезда, когда в стекло постучали двое мужчин Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Дети прибежали домой все в крови» В тот вечер Екатерина, мама пострадавшей девочки, вместе с мужем находились дома. Там же была и ее дочь, вместе со своим парнем. «Около 22:00 дочка пошла провожать молодого человека. Спустились к выходу из подъезда, там мальчика ждал его друг. Как говорят дети, в этот момент в стеклянную дверь постучали двое мужчин, вышедших из соседней „разливайки“, попросили открыть им. Ребята подумали, что они забыли ключи и помогли. После этого на них напали», — рассказала URA.RU тюменка. Один из мужчин увидел на голове мальчика шапку со звездой. Это был головной убор кадетов, но нападавший решил, что звезда армейская. «Он начал агрессировать, спросил, служил ли мальчик. Тот сказал, что нет. Тогда мужчина начал кричать: „Какого *** тогда носишь шапку?!“ Сорвал, начал требовать за нее деньги, 500 рублей. А затем началась драка», — говорит собеседница URA.RU. То, как проходило избиение детей, можно увидеть на видео. Особо досталось одному из мальчиков, но в целом пострадали все. По лицу ударили и девочку, которая пыталась встать между другом и мужчинами. Когда все закончилось, испуганные дети, все в крови, прибежали в квартиру, где живет семья Екатерины. После экзекуции, с кулаками в крови, мужчины направились обратно в «разливайку» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Вытирали кровь с кулаков и хвастались» Женщина с супругом тут же выбежали из дома, чтобы найти обидчиков. Те оказались в пивной «разливайке», которая расположена сразу же у входа в подъезд. «Когда мы вошли, они вытирали с рук кровь. А еще хвастались другим посетителям, как избили детей. Сначала в разговоре с нами они все отрицали, а потом признались. И еще добавили, мол, мы ваших наркоманов воспитаем», — рассказала Екатерина. Разговаривавших попросили выйти из заведения на улицу, разговор продолжился там. У подъезда женщина заметила стекла: как оказалось позднее, когда она просмотрела записи с камер, это была разбитая бутылка. Ее один из нападавших вытащил из мусорки, сделал «розочку» и с ней гонялся за одним из мальчиков. «Создалось впечатление, что эти люди не в себе. Причем я бы не сказала, что они были сильно пьяны. Рассказали, что сами отцы. А один хвастался, что у него за плечами девять лет в местах не столь отдаленных. Говорили, что они смотрящие нашего подъезда, смеялись нам в лицо, матерились», — вспоминает тюменка. В дальнейшем родители девочки позвонили другим мамам и папам пострадавших. Они вызвали полицию и сняли побои. Мальчик, у которого отобрали головной убор, бывший кадет Фото: Илья Московец © URA.RU «Один спортсмен, второй бывший кадет» По словам Екатерины, сейчас пострадавшие дети находятся в подавленном эмоциональном состоянии. Они предпочитают проводить время дома — играют на гитаре и общаются. А если приходится передвигаться по улице, то стараются не ходить по одному. «Эти мужчины говорили, что якобы не поняли, что бьют детей. Но как можно не понять, что перед тобой подросток? В какой-то момент во время избиения один из мальчиков начал умолять, чтобы их оставили в покое и отпустили. А избивавший кричал, чтобы они просили прощения. Но за что? Ребята ничего не сделали, они нормальные дети. Один бывший кадет, второй спортсмен. Начитанные мальчишки», — рассказала собеседница агентства. Как ранее писало URA.RU, в УМВД по Тюменской области по данному происшествию возбуждено уголовное дело. А в социальных сетях часть тюменцев предложили отправить нападавших на СВО. Видео избиения детей не оставило горожан равнодушными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском микрорайоне Новопатрушево вечером 5 февраля двое мужчин избили подростков — двух мальчиков и девочку. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а видео нападения на детей с камеры в подъезде разлетелось по социальным сетям. URA.RU пообщалось с мамой одной из пострадавших. Женщина рассказала о первых минутах после избиения детей и о том, как мужчины хвастались своим поступком. «Дети прибежали домой все в крови» В тот вечер Екатерина, мама пострадавшей девочки, вместе с мужем находились дома. Там же была и ее дочь, вместе со своим парнем. «Около 22:00 дочка пошла провожать молодого человека. Спустились к выходу из подъезда, там мальчика ждал его друг. Как говорят дети, в этот момент в стеклянную дверь постучали двое мужчин, вышедших из соседней „разливайки“, попросили открыть им. Ребята подумали, что они забыли ключи и помогли. После этого на них напали», — рассказала URA.RU тюменка. Один из мужчин увидел на голове мальчика шапку со звездой. Это был головной убор кадетов, но нападавший решил, что звезда армейская. То, как проходило избиение детей, можно увидеть на видео. Особо досталось одному из мальчиков, но в целом пострадали все. По лицу ударили и девочку, которая пыталась встать между другом и мужчинами. Когда все закончилось, испуганные дети, все в крови, прибежали в квартиру, где живет семья Екатерины. «Вытирали кровь с кулаков и хвастались» Женщина с супругом тут же выбежали из дома, чтобы найти обидчиков. Те оказались в пивной «разливайке», которая расположена сразу же у входа в подъезд. «Когда мы вошли, они вытирали с рук кровь. А еще хвастались другим посетителям, как избили детей. Сначала в разговоре с нами они все отрицали, а потом признались. И еще добавили, мол, мы ваших наркоманов воспитаем», — рассказала Екатерина. Разговаривавших попросили выйти из заведения на улицу, разговор продолжился там. У подъезда женщина заметила стекла: как оказалось позднее, когда она просмотрела записи с камер, это была разбитая бутылка. Ее один из нападавших вытащил из мусорки, сделал «розочку» и с ней гонялся за одним из мальчиков. В дальнейшем родители девочки позвонили другим мамам и папам пострадавших. Они вызвали полицию и сняли побои. «Один спортсмен, второй бывший кадет» По словам Екатерины, сейчас пострадавшие дети находятся в подавленном эмоциональном состоянии. Они предпочитают проводить время дома — играют на гитаре и общаются. А если приходится передвигаться по улице, то стараются не ходить по одному. «Эти мужчины говорили, что якобы не поняли, что бьют детей. Но как можно не понять, что перед тобой подросток? В какой-то момент во время избиения один из мальчиков начал умолять, чтобы их оставили в покое и отпустили. А избивавший кричал, чтобы они просили прощения. Но за что? Ребята ничего не сделали, они нормальные дети. Один бывший кадет, второй спортсмен. Начитанные мальчишки», — рассказала собеседница агентства. Как ранее писало URA.RU, в УМВД по Тюменской области по данному происшествию возбуждено уголовное дело. А в социальных сетях часть тюменцев предложили отправить нападавших на СВО. Видео избиения детей не оставило горожан равнодушными.