Курганским работодателям платят за переманивание кадров из других регионов

12 февраля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Работодателям дают субсидии в 225 тысяч рублей на одного работника Фото: Анна Майорова © URA.RU В Курганской области работодателям готовы предоставлять субсидию более 200 тысяч рублей за привлечение сотрудников из других регионов. Об этом сообщается в кадровом центре «Работа России». «Субсидия предоставляется работодателю для возмещения затрат на привлечение работника. В частности, транспортных расходов на переезд работника и членов его семьи, провоз багажа, найм жилья, обучение и дополнительный социальный пакет. Размер субсидии на одного привлеченного работника: 225 тысяч рублей», — указано в презентации кадрового центра. Материальная поддержка предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям. Субсидию выдает центр занятости населения. При получении субсидии работодатель обязан не увольнять работника по собственной инициативе в течение двух лет. Также важным условиям для получения денег является наличие трудового договора на неопределенный срок или срочного трудового договора на срок не менее двух лет. Ранее URA.RU писало о нехватке научных работников, инженеров и ветеринарных врачей в Курганской области. Об этом на совете по аграрному образованию и науке заявлял депутат облдумы Марат Исламов. Также о дефиците кадров рассказывал депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, в регионе недостаточно механизаторов и учителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области работодателям готовы предоставлять субсидию более 200 тысяч рублей за привлечение сотрудников из других регионов. Об этом сообщается в кадровом центре «Работа России». «Субсидия предоставляется работодателю для возмещения затрат на привлечение работника. В частности, транспортных расходов на переезд работника и членов его семьи, провоз багажа, найм жилья, обучение и дополнительный социальный пакет. Размер субсидии на одного привлеченного работника: 225 тысяч рублей», — указано в презентации кадрового центра. Материальная поддержка предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям. Субсидию выдает центр занятости населения. При получении субсидии работодатель обязан не увольнять работника по собственной инициативе в течение двух лет. Также важным условиям для получения денег является наличие трудового договора на неопределенный срок или срочного трудового договора на срок не менее двух лет. Ранее URA.RU писало о нехватке научных работников, инженеров и ветеринарных врачей в Курганской области. Об этом на совете по аграрному образованию и науке заявлял депутат облдумы Марат Исламов. Также о дефиците кадров рассказывал депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, в регионе недостаточно механизаторов и учителей.