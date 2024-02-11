11 февраля 2024
10 февраля 2024

Курганским работодателям платят за переманивание кадров из других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Работодателям дают субсидии в 225 тысяч рублей на одного работника Фото:

В Курганской области работодателям готовы предоставлять субсидию более 200 тысяч рублей за привлечение сотрудников из других регионов. Об этом сообщается в кадровом центре «Работа России».

«Субсидия предоставляется работодателю для возмещения затрат на привлечение работника. В частности, транспортных расходов на переезд работника и членов его семьи, провоз багажа, найм жилья, обучение и дополнительный социальный пакет. Размер субсидии на одного привлеченного работника: 225 тысяч рублей», — указано в презентации кадрового центра.

Материальная поддержка предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям. Субсидию выдает центр занятости населения. При получении субсидии работодатель обязан не увольнять работника по собственной инициативе в течение двух лет. Также важным условиям для получения денег является наличие трудового договора на неопределенный срок или срочного трудового договора на срок не менее двух лет.

Ранее URA.RU писало о нехватке научных работников, инженеров и ветеринарных врачей в Курганской области. Об этом на совете по аграрному образованию и науке заявлял депутат облдумы Марат Исламов. Также о дефиците кадров рассказывал депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, в регионе недостаточно механизаторов и учителей.

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В Курганской области работодателям готовы предоставлять субсидию более 200 тысяч рублей за привлечение сотрудников из других регионов. Об этом сообщается в кадровом центре «Работа России». «Субсидия предоставляется работодателю для возмещения затрат на привлечение работника. В частности, транспортных расходов на переезд работника и членов его семьи, провоз багажа, найм жилья, обучение и дополнительный социальный пакет. Размер субсидии на одного привлеченного работника: 225 тысяч рублей», — указано в презентации кадрового центра. Материальная поддержка предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям. Субсидию выдает центр занятости населения. При получении субсидии работодатель обязан не увольнять работника по собственной инициативе в течение двух лет. Также важным условиям для получения денег является наличие трудового договора на неопределенный срок или срочного трудового договора на срок не менее двух лет. Ранее URA.RU писало о нехватке научных работников, инженеров и ветеринарных врачей в Курганской области. Об этом на совете по аграрному образованию и науке заявлял депутат облдумы Марат Исламов. Также о дефиците кадров рассказывал депутат Госдумы Александр Ильтяков. По его словам, в регионе недостаточно механизаторов и учителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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