Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал, что мошенники вновь начали создавать фейковые аккаунты от его имени. Неизвестные пишут людям и задают сомнительные вопросы, об этом он сообщил в соцсетях.
«Друзья, мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и писать от моего имени сообщения. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Адреса официальных страниц не изменились», — написал Титовский в telegram-канале. Также он поделился фотографией одной из таких переписок.
Мошенники уже создавали лже-страницы от имени Алексея Титовского. Тогда они рассылали сомнительные сообщения. Глава города попросил ямальцев игнорировать неизвестных.
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