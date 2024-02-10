10 февраля 2024
09 февраля 2024

Мошенники снова создают фейковые аккаунты от лица главы Салехарда. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Неизвестные задают сомнительные вопросы от лица Алексея Титовского Фото:

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал, что мошенники вновь начали создавать фейковые аккаунты от его имени. Неизвестные пишут людям и задают сомнительные вопросы, об этом он сообщил в соцсетях.

«Друзья, мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и писать от моего имени сообщения. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Адреса официальных страниц не изменились», — написал Титовский в telegram-канале. Также он поделился фотографией одной из таких переписок.

Мошенники уже создавали лже-страницы от имени Алексея Титовского. Тогда они рассылали сомнительные сообщения. Глава города попросил ямальцев игнорировать неизвестных.

Фото:

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Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал, что мошенники вновь начали создавать фейковые аккаунты от его имени. Неизвестные пишут людям и задают сомнительные вопросы, об этом он сообщил в соцсетях. «Друзья, мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и писать от моего имени сообщения. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Адреса официальных страниц не изменились», — написал Титовский в telegram-канале. Также он поделился фотографией одной из таких переписок. Мошенники уже создавали лже-страницы от имени Алексея Титовского. Тогда они рассылали сомнительные сообщения. Глава города попросил ямальцев игнорировать неизвестных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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