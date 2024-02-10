Мошенники снова создают фейковые аккаунты от лица главы Салехарда. Скрин

11 февраля 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Неизвестные задают сомнительные вопросы от лица Алексея Титовского Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал, что мошенники вновь начали создавать фейковые аккаунты от его имени. Неизвестные пишут людям и задают сомнительные вопросы, об этом он сообщил в соцсетях. «Друзья, мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и писать от моего имени сообщения. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Адреса официальных страниц не изменились», — написал Титовский в telegram-канале. Также он поделился фотографией одной из таких переписок. Мошенники уже создавали лже-страницы от имени Алексея Титовского. Тогда они рассылали сомнительные сообщения. Глава города попросил ямальцев игнорировать неизвестных. Фото: Алексей Титовский, telegram-канал, https://t.me/titovsky_al/4237

Мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский рассказал, что мошенники вновь начали создавать фейковые аккаунты от его имени. Неизвестные пишут людям и задают сомнительные вопросы, об этом он сообщил в соцсетях. «Друзья, мошенники продолжают создавать фейковые аккаунты и писать от моего имени сообщения. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации. Адреса официальных страниц не изменились», — написал Титовский в telegram-канале. Также он поделился фотографией одной из таких переписок. Мошенники уже создавали лже-страницы от имени Алексея Титовского. Тогда они рассылали сомнительные сообщения. Глава города попросил ямальцев игнорировать неизвестных.