11 февраля 2024

Экс-инспекторам курганского Ространснадзора вынесли приговор по делу о коррупции

Экс-сотрудников Ространснадзора из Кургана признали виновными во взяточничестве
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд признал вину курганских экс-инспекторов во взятках Фото:

Бывших сотрудников курганского Ространснадзора признали виновными в получении взяток и мошенничестве. Два инспектора вместе с директором учебного центра устраивали желающих на курсы водителей-перевозчиков опасных грузов и выдавали им разрешения за деньги. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

«Подсудимые в течение 2020 года, занимая должности в государственном учреждении Кургана и наделенные полномочиями по контролю за перевозками опасных грузов, вступили в преступный сговор с руководителем учебной организации, осуществляющей обучение водителей. Все признаны виновными по ч. 3, п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — информирует пресс-служба ведомства. За эти преступления суд оштрафовал их на суммы от 3,7 до 4 млн рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение 7-8 лет. Приговор в законную силу не вступил.

По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, подсудимыми являлись бывшие госинспекторы курганского отделения Ространснадзора Алексей Бузмаков и Сергей Седов. Третьим участником процесса являлся руководитель учебного центра.

Суд признал их виновными в том, что они за деньги находили кандидатов на обучение. После этого зачисляли на обучение и помогали во время сдачи экзаменов. «Один из подсудимых, используя свое должностное положение, получал денежные средства за непривлечение водителей к административной ответственности за правонарушения в сфере перевозок», — сообщают в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский госинспектор создал преступную группу. Она занималась сбором денег с желающих стать водителями с допуском к опасным грузам. Позднее в отношении двух инспекторов возбудили еще одно похожее дело о взяточничестве.

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Бывших сотрудников курганского Ространснадзора признали виновными в получении взяток и мошенничестве. Два инспектора вместе с директором учебного центра устраивали желающих на курсы водителей-перевозчиков опасных грузов и выдавали им разрешения за деньги. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры. «Подсудимые в течение 2020 года, занимая должности в государственном учреждении Кургана и наделенные полномочиями по контролю за перевозками опасных грузов, вступили в преступный сговор с руководителем учебной организации, осуществляющей обучение водителей. Все признаны виновными по ч. 3, п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения)», — информирует пресс-служба ведомства. За эти преступления суд оштрафовал их на суммы от 3,7 до 4 млн рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение 7-8 лет. Приговор в законную силу не вступил. По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, подсудимыми являлись бывшие госинспекторы курганского отделения Ространснадзора Алексей Бузмаков и Сергей Седов. Третьим участником процесса являлся руководитель учебного центра. Суд признал их виновными в том, что они за деньги находили кандидатов на обучение. После этого зачисляли на обучение и помогали во время сдачи экзаменов. «Один из подсудимых, используя свое должностное положение, получал денежные средства за непривлечение водителей к административной ответственности за правонарушения в сфере перевозок», — сообщают в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что курганский госинспектор создал преступную группу. Она занималась сбором денег с желающих стать водителями с допуском к опасным грузам. Позднее в отношении двух инспекторов возбудили еще одно похожее дело о взяточничестве.
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