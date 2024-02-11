11 февраля 2024
10 февраля 2024

В ЯНАО построят полигон для очистки снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для складирования снега компании ЮВИС. Сургут, грузовики, вывоз снега, самосвалы
Полигон необходим для того, чтобы загрязняющие вещества не попадали в окружающую среду Фото:

В Губкинском (ЯНАО) построят полигон для накопления снега. Талая вода будет очищаться от примесей, а затем сбрасываться в водоток. Полигон необходим для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. Обсуждения проектной документации будут проводиться с 19 февраля по 21 марта этого года, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов.

«Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: накопление снега на специализированной площадке с последующей очисткой талой воды до нормативных показателей и сбросом ее в водоток, с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ, содержащихся в городских снежных массах, в окружающую среду», — сообщается в уведомлении, размещенном на сайте ведомства.

Общественные обсуждения проведут в форме информирования. «Замечания и предложения от общественных деятелей принимаются в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений до 31 марта 2024 года включительно», — уточняется в уведомлении.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы потратить 15,3 млн рублей на научные исследования и экспериментальные разработки в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи. Будут продолжены начатые 14 лет назад наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи.

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В Губкинском (ЯНАО) построят полигон для накопления снега. Талая вода будет очищаться от примесей, а затем сбрасываться в водоток. Полигон необходим для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. Обсуждения проектной документации будут проводиться с 19 февраля по 21 марта этого года, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов. «Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: накопление снега на специализированной площадке с последующей очисткой талой воды до нормативных показателей и сбросом ее в водоток, с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ, содержащихся в городских снежных массах, в окружающую среду», — сообщается в уведомлении, размещенном на сайте ведомства. Общественные обсуждения проведут в форме информирования. «Замечания и предложения от общественных деятелей принимаются в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений до 31 марта 2024 года включительно», — уточняется в уведомлении. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы потратить 15,3 млн рублей на научные исследования и экспериментальные разработки в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи. Будут продолжены начатые 14 лет назад наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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