В ЯНАО построят полигон для очистки снега

12 февраля 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Полигон необходим для того, чтобы загрязняющие вещества не попадали в окружающую среду Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) построят полигон для накопления снега. Талая вода будет очищаться от примесей, а затем сбрасываться в водоток. Полигон необходим для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. Обсуждения проектной документации будут проводиться с 19 февраля по 21 марта этого года, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов. «Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: накопление снега на специализированной площадке с последующей очисткой талой воды до нормативных показателей и сбросом ее в водоток, с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ, содержащихся в городских снежных массах, в окружающую среду», — сообщается в уведомлении, размещенном на сайте ведомства. Общественные обсуждения проведут в форме информирования. «Замечания и предложения от общественных деятелей принимаются в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений до 31 марта 2024 года включительно», — уточняется в уведомлении. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы потратить 15,3 млн рублей на научные исследования и экспериментальные разработки в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи. Будут продолжены начатые 14 лет назад наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Губкинском (ЯНАО) построят полигон для накопления снега. Талая вода будет очищаться от примесей, а затем сбрасываться в водоток. Полигон необходим для предотвращения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду. Обсуждения проектной документации будут проводиться с 19 февраля по 21 марта этого года, сообщают в окружном департаменте природных ресурсов. «Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: накопление снега на специализированной площадке с последующей очисткой талой воды до нормативных показателей и сбросом ее в водоток, с целью предотвращения попадания загрязняющих веществ, содержащихся в городских снежных массах, в окружающую среду», — сообщается в уведомлении, размещенном на сайте ведомства. Общественные обсуждения проведут в форме информирования. «Замечания и предложения от общественных деятелей принимаются в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений до 31 марта 2024 года включительно», — уточняется в уведомлении. Ранее URA.RU сообщало, что власти Ямала готовы потратить 15,3 млн рублей на научные исследования и экспериментальные разработки в зонах влияния предприятий нефтегазодобычи. Будут продолжены начатые 14 лет назад наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе в зоне влияния промышленных объектов нефтегазодобычи.