Что известно о покушении на посредника в даче взятки мэру Троицка Спиридонова

Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова
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Бориса Спиридонова пытались убить Фото:
новость из сюжета
Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова

В минувшие выходные на фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту коррупции в мэрии Троицка (Челябинская область), предпринимателя Бориса Спиридонова, планировали совершить покушение. Силовики во время узнали о планах злоумышленников и предотвратили преступление. Все, что известно о несостоявшемся покушении в подборке URA.RU.

  • В минувшие выходные жена Спиридонова написала в социальных сетях, что ее муж пропал. По ее словам, последнее, что он успел ей сказать, что его преследует черный джип.
  • Спустя сутки появилась информация, что труп Спиридонова найден. По предварительной информации, бизнесмена застрелили.
  • Позднее, все та же жена бизнесмена, сообщила, что ее муж жив. А информация об убийстве была инсценировкой.
  • При этом на бизнесмена реально охотились. Однако силовики узнали о планах киллеров, и помешали им. Специально для спасения Спиридонова высадили из машины. В момент покушения за рулем сидел другой человек.
  • Итогом спецоперации стало задержание киллеров. Которые вывели правоохранителей на заказчика. Организатором покушения стала 22-летняя женщина. Она наняла убийц за 6 млн рублей.
  • После установления ее личности выяснилось, что она работает в агентстве недвижимости «Этажи» и имеет связи с другим фигурантом уголовного дела о взятках в мэрии Троицка, бизнесменом Дмитрием Виноградовым. Вскоре ей должны избрать меру пресечения.
  • Сейчас следствие проверяет причастность, как Виноградова-мэра, так и Виноградова-бизнесмена к организации убийства. Постановление о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство было прикреплено к материалам по продлению ареста в суде в отношении коммерсанта.
  • Новый поворот в деле помешал мэру и бизнесмену Виноградовым выйти из СИЗО. Им продлили срок действия меры пресечения до 12 апреля.

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В минувшие выходные на фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту коррупции в мэрии Троицка (Челябинская область), предпринимателя Бориса Спиридонова, планировали совершить покушение. Силовики во время узнали о планах злоумышленников и предотвратили преступление. Все, что известно о несостоявшемся покушении в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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