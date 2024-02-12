Что известно о покушении на посредника в даче взятки мэру Троицка Спиридонова

Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова

Бориса Спиридонова пытались убить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова

В минувшие выходные на фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту коррупции в мэрии Троицка (Челябинская область), предпринимателя Бориса Спиридонова, планировали совершить покушение. Силовики во время узнали о планах злоумышленников и предотвратили преступление. Все, что известно о несостоявшемся покушении в подборке URA.RU.