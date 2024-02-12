12 февраля 2024

Минкультуры добавит 10 млн рублей на реставрацию здания курганского монастыря

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
На доработку проекта выделено 10 миллионов рублей Фото:

Министерство культуры РФ выделит 10 миллионов рублей на доработку проекта по реставрации здания цифирной школы, входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль Далматовского монастыря». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: доработка проекта для проведения реставрации по сохранению здания цифирной школы, входящего в состав объекта культурного наследия „Ансамбль Далматовского монастыря“. Начальная цена: 10 074 265 рублей», — говорится в карточке закупки.

Заказчиком является Министерство культуры РФ. По итогам предварительных работ подрядчик должен предоставить заказчику результаты предварительных исследований, в которые входят: копия разрешения на проведение натурных исследований, определение физического объема здания, программа научно-исследовательских работ, акт технического состояния и утрат первоначального облика и другое.

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Министерство культуры РФ выделит 10 миллионов рублей на доработку проекта по реставрации здания цифирной школы, входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль Далматовского монастыря». Информация об этом размещена на портале госзакупок. «Объект закупки: доработка проекта для проведения реставрации по сохранению здания цифирной школы, входящего в состав объекта культурного наследия „Ансамбль Далматовского монастыря“. Начальная цена: 10 074 265 рублей», — говорится в карточке закупки. Заказчиком является Министерство культуры РФ. По итогам предварительных работ подрядчик должен предоставить заказчику результаты предварительных исследований, в которые входят: копия разрешения на проведение натурных исследований, определение физического объема здания, программа научно-исследовательских работ, акт технического состояния и утрат первоначального облика и другое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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