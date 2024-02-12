Минкультуры добавит 10 млн рублей на реставрацию здания курганского монастыря

Министерство культуры РФ выделит 10 миллионов рублей на доработку проекта по реставрации здания цифирной школы, входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль Далматовского монастыря». Информация об этом размещена на портале госзакупок.
«Объект закупки: доработка проекта для проведения реставрации по сохранению здания цифирной школы, входящего в состав объекта культурного наследия „Ансамбль Далматовского монастыря“. Начальная цена: 10 074 265 рублей», — говорится в карточке закупки.
Заказчиком является Министерство культуры РФ. По итогам предварительных работ подрядчик должен предоставить заказчику результаты предварительных исследований, в которые входят: копия разрешения на проведение натурных исследований, определение физического объема здания, программа научно-исследовательских работ, акт технического состояния и утрат первоначального облика и другое.
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