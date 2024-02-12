12 февраля 2024

Тюменские бойцы СВО получили машину для эвакуации раненых товарищей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, автомобиль нива
Автомобиль поможет быстро доставить пострадавших в госпитали Фото:

В зону СВО доставили бронированную «Ниву», которая поможет военным из Тюменской области эвакуировать в госпитали пострадавших и раненых. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Бронированная „Нива“ поможет тюменским бойцам в спасении раненных. Она будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых и больных в госпитали», — сообщили в инфоцентре властей.

По словам участника СВО, санинструктора отряда огнеметной группы специального назначения с позывным «Знахарь», сейчас бойцы находятся на передней линии военных действий. Поэтому столь необходимый автомобиль они очень ждали. Эвакуационный транспорт защищает противоосколочная броня.

Автомобиль удалось приобрести благодаря проекту по сбору средств в помощь участникам СВО «100 миллионов для Победы». За время акции удалось собрать уже чуть более 58 млн рублей.

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В зону СВО доставили бронированную «Ниву», которая поможет военным из Тюменской области эвакуировать в госпитали пострадавших и раненых. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Бронированная „Нива“ поможет тюменским бойцам в спасении раненных. Она будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых и больных в госпитали», — сообщили в инфоцентре властей. По словам участника СВО, санинструктора отряда огнеметной группы специального назначения с позывным «Знахарь», сейчас бойцы находятся на передней линии военных действий. Поэтому столь необходимый автомобиль они очень ждали. Эвакуационный транспорт защищает противоосколочная броня. Автомобиль удалось приобрести благодаря проекту по сбору средств в помощь участникам СВО «100 миллионов для Победы». За время акции удалось собрать уже чуть более 58 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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