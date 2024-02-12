В зону СВО доставили бронированную «Ниву», которая поможет военным из Тюменской области эвакуировать в госпитали пострадавших и раненых. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.
«Бронированная „Нива“ поможет тюменским бойцам в спасении раненных. Она будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых и больных в госпитали», — сообщили в инфоцентре властей.
По словам участника СВО, санинструктора отряда огнеметной группы специального назначения с позывным «Знахарь», сейчас бойцы находятся на передней линии военных действий. Поэтому столь необходимый автомобиль они очень ждали. Эвакуационный транспорт защищает противоосколочная броня.
Автомобиль удалось приобрести благодаря проекту по сбору средств в помощь участникам СВО «100 миллионов для Победы». За время акции удалось собрать уже чуть более 58 млн рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.