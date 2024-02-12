Тюменские бойцы СВО получили машину для эвакуации раненых товарищей. Видео

13 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Автомобиль поможет быстро доставить пострадавших в госпитали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В зону СВО доставили бронированную «Ниву», которая поможет военным из Тюменской области эвакуировать в госпитали пострадавших и раненых. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Бронированная „Нива“ поможет тюменским бойцам в спасении раненных. Она будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых и больных в госпитали», — сообщили в инфоцентре властей. По словам участника СВО, санинструктора отряда огнеметной группы специального назначения с позывным «Знахарь», сейчас бойцы находятся на передней линии военных действий. Поэтому столь необходимый автомобиль они очень ждали. Эвакуационный транспорт защищает противоосколочная броня. Автомобиль удалось приобрести благодаря проекту по сбору средств в помощь участникам СВО «100 миллионов для Победы». За время акции удалось собрать уже чуть более 58 млн рублей.

В зону СВО доставили бронированную «Ниву», которая поможет военным из Тюменской области эвакуировать в госпитали пострадавших и раненых. Об этом в своем telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Бронированная „Нива“ поможет тюменским бойцам в спасении раненных. Она будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых и больных в госпитали», — сообщили в инфоцентре властей. По словам участника СВО, санинструктора отряда огнеметной группы специального назначения с позывным «Знахарь», сейчас бойцы находятся на передней линии военных действий. Поэтому столь необходимый автомобиль они очень ждали. Эвакуационный транспорт защищает противоосколочная броня. Автомобиль удалось приобрести благодаря проекту по сбору средств в помощь участникам СВО «100 миллионов для Победы». За время акции удалось собрать уже чуть более 58 млн рублей.