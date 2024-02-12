12 февраля 2024

В ЯНАО суд признал банкротом «Речтранс-Ямал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание кредиторов предъявило требования на 4,4 млн рублей Фото:

Арбитражный суд ЯНАО признал банкротом ООО «Речтранс-Ямал», которое занималось грузовыми перевозками. Истец — ООО «Скиф». Собрание кредиторов предъявило требования на 4,4 млн рублей, следует из решения, размещенного на сайте суда. Конкурсное производство открыто до июля 2024 года.

«Признать ООО „РЕЧТРАНС-ЯМАЛ“ <…> несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, т. е. до 01.08.2024», — говорится в судебном акте. Назначен конкурсный управляющий, который должен предоставить отчет через шесть месяцев.

По данным СБИС, ООО «Речтранс-Ямал» специализировалось на деятельности, связанной с внутренним водным грузовым транспортом. Доходы от бизнеса в 2018 году составляли 111 млн рублей, в 2019 году — 12 млн рублей. Доходность организации свелась к нулю в 2020 году. Бизнес компании оценивается в один млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей.

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Арбитражный суд ЯНАО признал банкротом ООО «Речтранс-Ямал», которое занималось грузовыми перевозками. Истец — ООО «Скиф». Собрание кредиторов предъявило требования на 4,4 млн рублей, следует из решения, размещенного на сайте суда. Конкурсное производство открыто до июля 2024 года. «Признать ООО „РЕЧТРАНС-ЯМАЛ“ <…> несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, т. е. до 01.08.2024», — говорится в судебном акте. Назначен конкурсный управляющий, который должен предоставить отчет через шесть месяцев. По данным СБИС, ООО «Речтранс-Ямал» специализировалось на деятельности, связанной с внутренним водным грузовым транспортом. Доходы от бизнеса в 2018 году составляли 111 млн рублей, в 2019 году — 12 млн рублей. Доходность организации свелась к нулю в 2020 году. Бизнес компании оценивается в один млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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