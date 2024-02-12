В ЯНАО суд признал банкротом «Речтранс-Ямал»

Арбитражный суд ЯНАО признал банкротом ООО «Речтранс-Ямал», которое занималось грузовыми перевозками. Истец — ООО «Скиф». Собрание кредиторов предъявило требования на 4,4 млн рублей, следует из решения, размещенного на сайте суда. Конкурсное производство открыто до июля 2024 года.
«Признать ООО „РЕЧТРАНС-ЯМАЛ“ <…> несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев, т. е. до 01.08.2024», — говорится в судебном акте. Назначен конкурсный управляющий, который должен предоставить отчет через шесть месяцев.
По данным СБИС, ООО «Речтранс-Ямал» специализировалось на деятельности, связанной с внутренним водным грузовым транспортом. Доходы от бизнеса в 2018 году составляли 111 млн рублей, в 2019 году — 12 млн рублей. Доходность организации свелась к нулю в 2020 году. Бизнес компании оценивается в один млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что суд приостановил производство по иску мэрии Салехарда к подрядчику «Ямал Арены». Власти окружной столицы хотели взыскать с ООО «Магнум» почти три миллиарда рублей.
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