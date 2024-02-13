Курганский боец получил госнаграду за участие в спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» получил медаль «За отвагу» за участие в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО.
«Получил медаль „За отвагу“ за участие в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — рассказал боец. Также он бывший военнослужащий отметил, что ждет получения удостоверения ветерана боевых действий.
Ранее URA.RU писало, что бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил особый статус. Участнику спецоперации вручили ветеранское удостоверение.
Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил госнаграду
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