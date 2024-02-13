13 февраля 2024

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил медаль за участие в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Курганский боец получил госнаграду за участие в спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» получил медаль «За отвагу» за участие в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО.

«Получил медаль „За отвагу“ за участие в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — рассказал боец. Также он бывший военнослужащий отметил, что ждет получения удостоверения ветерана боевых действий.

Ранее URA.RU писало, что бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил особый статус. Участнику спецоперации вручили ветеранское удостоверение.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил госнаграду
Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил госнаграду

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Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» получил медаль «За отвагу» за участие в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО. «Получил медаль „За отвагу“ за участие в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — рассказал боец. Также он бывший военнослужащий отметил, что ждет получения удостоверения ветерана боевых действий. Ранее URA.RU писало, что бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил особый статус. Участнику спецоперации вручили ветеранское удостоверение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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