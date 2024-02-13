Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил медаль за участие в СВО. Фото

14 февраля 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Курганский боец получил госнаграду за участие в спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» получил медаль «За отвагу» за участие в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО. «Получил медаль „За отвагу“ за участие в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — рассказал боец. Также он бывший военнослужащий отметил, что ждет получения удостоверения ветерана боевых действий. Ранее URA.RU писало, что бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил особый статус. Участнику спецоперации вручили ветеранское удостоверение. Экс-боец ЧВК «Вагнер» получил госнаграду Фото участника СВО

Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» получил медаль «За отвагу» за участие в специальной военной операции РФ на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал участник СВО. «Получил медаль „За отвагу“ за участие в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — рассказал боец. Также он бывший военнослужащий отметил, что ждет получения удостоверения ветерана боевых действий. Ранее URA.RU писало, что бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана получил особый статус. Участнику спецоперации вручили ветеранское удостоверение.