13 февраля 2024

В тюменских деревнях нашли очаги бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган, зона карантина, внимание зона карантина
В очагах и неблагополучных пунктах в Тюменской области введут карантин Фото:

В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области обнаружены трупы лисиц, зараженных бешенством, из-за чего в населенных пунктах готовятся ввести карантин. Соответствующее постановление разработано управлением ветеринарии региона.

«Проект направлен на предупреждение распространения бешенства. В селе Исетском и деревне Свистуха обнаружены трупы лисиц, при анализе биоматериала которых обнаружен вирус. Предлагается ввести карантин с 14 февраля», — следует из документов.

В Исетском труп животного нашли в границах одного из личных подсобных хозяйств. В Свистухе очаг расположен на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Артур». Карантин охватит и неблагополучные пункты: их установят в 700 метрах и километре вокруг очагов соответственно.

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В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области обнаружены трупы лисиц, зараженных бешенством, из-за чего в населенных пунктах готовятся ввести карантин. Соответствующее постановление разработано управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства. В селе Исетском и деревне Свистуха обнаружены трупы лисиц, при анализе биоматериала которых обнаружен вирус. Предлагается ввести карантин с 14 февраля», — следует из документов. В Исетском труп животного нашли в границах одного из личных подсобных хозяйств. В Свистухе очаг расположен на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Артур». Карантин охватит и неблагополучные пункты: их установят в 700 метрах и километре вокруг очагов соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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