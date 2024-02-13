В тюменских деревнях нашли очаги бешенства

В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области обнаружены трупы лисиц, зараженных бешенством, из-за чего в населенных пунктах готовятся ввести карантин. Соответствующее постановление разработано управлением ветеринарии региона.
«Проект направлен на предупреждение распространения бешенства. В селе Исетском и деревне Свистуха обнаружены трупы лисиц, при анализе биоматериала которых обнаружен вирус. Предлагается ввести карантин с 14 февраля», — следует из документов.
В Исетском труп животного нашли в границах одного из личных подсобных хозяйств. В Свистухе очаг расположен на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Артур». Карантин охватит и неблагополучные пункты: их установят в 700 метрах и километре вокруг очагов соответственно.
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