В тюменских деревнях нашли очаги бешенства

14 февраля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

В очагах и неблагополучных пунктах в Тюменской области введут карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области обнаружены трупы лисиц, зараженных бешенством, из-за чего в населенных пунктах готовятся ввести карантин. Соответствующее постановление разработано управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства. В селе Исетском и деревне Свистуха обнаружены трупы лисиц, при анализе биоматериала которых обнаружен вирус. Предлагается ввести карантин с 14 февраля», — следует из документов. В Исетском труп животного нашли в границах одного из личных подсобных хозяйств. В Свистухе очаг расположен на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Артур». Карантин охватит и неблагополучные пункты: их установят в 700 метрах и километре вокруг очагов соответственно.

В селе Исетское и деревне Свистуха Тюменской области обнаружены трупы лисиц, зараженных бешенством, из-за чего в населенных пунктах готовятся ввести карантин. Соответствующее постановление разработано управлением ветеринарии региона. «Проект направлен на предупреждение распространения бешенства. В селе Исетском и деревне Свистуха обнаружены трупы лисиц, при анализе биоматериала которых обнаружен вирус. Предлагается ввести карантин с 14 февраля», — следует из документов. В Исетском труп животного нашли в границах одного из личных подсобных хозяйств. В Свистухе очаг расположен на территории сельскохозяйственного производственного кооператива «Артур». Карантин охватит и неблагополучные пункты: их установят в 700 метрах и километре вокруг очагов соответственно.