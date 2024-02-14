Больница в Лебяжье получила «Цифровой ФАП» (фото из архива) Фото: Ирина Смирнова © URA.RU

В межрайонной больнице №2 поселка Лебяжье Курганской области появился «Цифровой ФАП». Это кейс с оборудованием, который позволит провести пациентам диагностику заболеваний с использованием искусственного интеллекта, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«В рамках регионального проекта „Модернизация первичного звена здравоохранения“, нацпроекта „Здравоохранение“ в Межрайонную больницу №2 (р.п. Лебяжье) получен аппаратно-программный комплекс для мобильной диагностики „Цифровой ФАП“. Он повысит эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации», — информирует депздрав.

Комплекс представляет собой компактный кейс с диагностическим оборудованием. Он включает ЭКГ, тонометр, анализаторы крови и мочи, термометр, пульсоксиметр. В него можно добавить отоскоп, портативный УЗ-аппарат, флюорограф или рентген аппарат, холтерский монитор или другое оборудование.

Ранее такой аппарат получила Курганская поликлиника №1. Отмечалось, что «Цифровой ФАП» может быть подключен к сервисам искусственного интеллекта. Это повышает точность и качество диагностики, увеличивает скорость обработки результатов исследований.