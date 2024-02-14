14 февраля 2024

Актировку в Тюмени из-за морозов продлили на вторую смену. Скрин

В Тюмени из-за морозов отменили очные занятия второй смены для 1-4 классов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, ребенок, снег, пешеход, снегопад, зима, дети, девочка, мороз
Школьники будут заниматься в дистанционном формате Фото:

В Тюмени из-за погодных условий актировку продлили на вторую смену. Дистанционное обучение пройдет для учеников 1-4 классов, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Сегодня, 15 февраля, из-за низкой температуры воздуха очные занятия 2-й смены в школах города отменяются. Ограничения действуют для учащихся 1—4 классов», — говорится в сообщении.

По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет -26 градусов, которые ощущаются как -37. Ранее URA.RU рассказало, что для первой смены очные занятия отменили с 1 по 9 классы.

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В Тюмени из-за погодных условий актировку продлили на вторую смену. Дистанционное обучение пройдет для учеников 1-4 классов, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Сегодня, 15 февраля, из-за низкой температуры воздуха очные занятия 2-й смены в школах города отменяются. Ограничения действуют для учащихся 1—4 классов», — говорится в сообщении. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет -26 градусов, которые ощущаются как -37. Ранее URA.RU рассказало, что для первой смены очные занятия отменили с 1 по 9 классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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