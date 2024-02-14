Актировку в Тюмени из-за морозов продлили на вторую смену. Скрин

В Тюмени из-за морозов отменили очные занятия второй смены для 1-4 классов

15 февраля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Школьники будут заниматься в дистанционном формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени из-за погодных условий актировку продлили на вторую смену. Дистанционное обучение пройдет для учеников 1-4 классов, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Сегодня, 15 февраля, из-за низкой температуры воздуха очные занятия 2-й смены в школах города отменяются. Ограничения действуют для учащихся 1—4 классов», — говорится в сообщении. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет -26 градусов, которые ощущаются как -37. Ранее URA.RU рассказало, что для первой смены очные занятия отменили с 1 по 9 классы. Скрин — Gismeteo, https://www.gismeteo.ru/

В Тюмени из-за погодных условий актировку продлили на вторую смену. Дистанционное обучение пройдет для учеников 1-4 классов, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Сегодня, 15 февраля, из-за низкой температуры воздуха очные занятия 2-й смены в школах города отменяются. Ограничения действуют для учащихся 1—4 классов», — говорится в сообщении. По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет -26 градусов, которые ощущаются как -37. Ранее URA.RU рассказало, что для первой смены очные занятия отменили с 1 по 9 классы.