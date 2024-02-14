Школьники будут заниматься в дистанционном формате
В Тюмени из-за погодных условий актировку продлили на вторую смену. Дистанционное обучение пройдет для учеников 1-4 классов, сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Сегодня, 15 февраля, из-за низкой температуры воздуха очные занятия 2-й смены в школах города отменяются. Ограничения действуют для учащихся 1—4 классов», — говорится в сообщении.
По данным метеорологического ресурса Gismeteo, в настоящий момент температура воздуха в Тюмени составляет -26 градусов, которые ощущаются как -37. Ранее URA.RU рассказало, что для первой смены очные занятия отменили с 1 по 9 классы.
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