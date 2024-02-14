14 февраля 2024

Школьники Тюмени не пойдут на занятия из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод, уличный фонарь
Из-за морозов многие школьники Тюмени останутся дома Фото:

В Тюмени 15 февраля из-за морозов отменены очные занятия первой смены для учеников с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщили в мэрии города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — написано на сайте ведомства.

Температура воздуха в городе составляет -29 градусов, однако ощущается как -38. Порывы ветра достигают 11 метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков.

В Тюмени к 19 февраля прогнозируют температуру воздуха до -6 градусов. Ветер пообещали сильный.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 15 февраля из-за морозов отменены очные занятия первой смены для учеников с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщили в мэрии города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — написано на сайте ведомства. Температура воздуха в городе составляет -29 градусов, однако ощущается как -38. Порывы ветра достигают 11 метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков. В Тюмени к 19 февраля прогнозируют температуру воздуха до -6 градусов. Ветер пообещали сильный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...