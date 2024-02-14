Школьники Тюмени не пойдут на занятия из-за морозов

Из-за морозов многие школьники Тюмени останутся дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени 15 февраля из-за морозов отменены очные занятия первой смены для учеников с 1-го по 9-й класс. Об этом сообщили в мэрии города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1—9 классах в очном режиме отменяются», — написано на сайте ведомства.

Температура воздуха в городе составляет -29 градусов, однако ощущается как -38. Порывы ветра достигают 11 метров в секунду. Днем будет солнечно, без осадков.

В Тюмени к 19 февраля прогнозируют температуру воздуха до -6 градусов. Ветер пообещали сильный.