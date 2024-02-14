Власти ЯНАО рассказали, какой бизнес ждет вычет налогов

Налоговые льготы на Ямале ожидают предприятия РЖД и разработчиков недр

15 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Налоговые льготы рассчитаны на предприятия РЖД, разработчиков недр и другие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парламентарии ЯНАО внесли несколько значимых изменений в налоговое законодательство округа. В течение четырех лет правом на инвестиционный налоговый вычет будут обладать организации, вкладывающие средства в развитие железнодорожной инфраструктуры, а также в разработку перспективных недр Ямала. На эти же льготы могут рассчитывать дарители образовательным учреждениям. Информация прозвучала на первом заседании весенней сессии Заксобрания округа. «С 1 января 2024 по 31 декабря 2027 годов предусмотрено право на применение инвестиционного налогового вычета организациям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры, способствующей освоению перспективных районов, недропользования в регионе; осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций и безвозмездно передающим имущество образовательным организациям АО», — подчеркнул вице-спикер ямальского парламента Виктор Казарин в своем докладе. С этого года освобождены от уплаты налога на имущество предприятия, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования, расположенных на Ямале, если они заключили с правительством ЯНАО соглашения о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры желдора. Как отметил Виктор Казарин, в ЯНАО уже более 100 тысяч налогоплательщиков пользуются послаблениями. Ранее URA.RU сообщало, что соглашение между РЖД и правительством ЯНАО предусматривает вложение рубля от РЖД сверху каждого вложенного рубля налоговых льгот. Это позволит привлечь четыре миллиарда рублей для реконструкции участка Уренгой — Коротчаево, что позволит поднять скорость поездов на этом участке до 80 км/час. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парламентарии ЯНАО внесли несколько значимых изменений в налоговое законодательство округа. В течение четырех лет правом на инвестиционный налоговый вычет будут обладать организации, вкладывающие средства в развитие железнодорожной инфраструктуры, а также в разработку перспективных недр Ямала. На эти же льготы могут рассчитывать дарители образовательным учреждениям. Информация прозвучала на первом заседании весенней сессии Заксобрания округа. «С 1 января 2024 по 31 декабря 2027 годов предусмотрено право на применение инвестиционного налогового вычета организациям, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры, способствующей освоению перспективных районов, недропользования в регионе; осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций и безвозмездно передающим имущество образовательным организациям АО», — подчеркнул вице-спикер ямальского парламента Виктор Казарин в своем докладе. С этого года освобождены от уплаты налога на имущество предприятия, имеющие в собственности не менее 50% железнодорожных путей общего пользования, расположенных на Ямале, если они заключили с правительством ЯНАО соглашения о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры желдора. Как отметил Виктор Казарин, в ЯНАО уже более 100 тысяч налогоплательщиков пользуются послаблениями. Ранее URA.RU сообщало, что соглашение между РЖД и правительством ЯНАО предусматривает вложение рубля от РЖД сверху каждого вложенного рубля налоговых льгот. Это позволит привлечь четыре миллиарда рублей для реконструкции участка Уренгой — Коротчаево, что позволит поднять скорость поездов на этом участке до 80 км/час.