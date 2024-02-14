Тюменские ТЦ устроили распродажи со скидками до 70%

Тюменские торговые центры в преддверии 8 Марта утроили распродажи. Скидки в магазинах доходят до 70%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.
«Выбирайте подарки для любимых со скидкой -30%! Предложение действительно с 15 января по 10 марта 2024», — такую акцию предлагают в отделе товаров для дома и интерьера Homestore в ТРЦ «Тюмень Сити Молл».
В этом же ТРЦ магазин парфюмерии и косметики «Летуаль» предлагает своим покупателям скидки до 50%. Акция действует на товары для ухода за лицом и телом: скрабы, масла, средства для увлажнения и даже массажеры.
В торговом центре «Солнечный» акции к 8 Марта предлагает салон ювелирных украшений Sokolov (-60%) и меховой магазин Istnova. Со скидками до 70% там реализуют шубы, пальто и другую верхнюю одежду.
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