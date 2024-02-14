Службы обогрева машин решили навариться на тюменцах в последний холодный день зимы

Службы отогрева машин в несколько раз подняли цены для тюменцев

15 февраля 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Из-за аномальных морозов в Тюменской области замерзают автомобили Фото: Илья Московец © URA.RU Службы обогрева автомобилей подняли цены на свои услуги в последний холодный день уходящей зимы. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость обогрева выросла почти в два раза. «В первый же день заморозков у нас замерзла машина. Начали обзванивать тюменские службы отогрева, спрашивали про стоимость. И почти везде нам отвечали, что минимальная цена — 5000 рублей. Я спросил, почему так дорого. Ведь в конце прошлого года стоимость услуг по отогреву начиналась от 3000 рублей. Один из предпринимателей мне ответил, что нынешние заморозки, скорее всего, последние в феврале. Поэтому люди просто хотят заработать», — сообщил агентству один из клиентов службы отогрева. Горожане уже высказывали недовольство в адрес контор, предоставляющих услуги по обогреву автомобилей. Тогда тюменцы пожаловались на обман со стороны предпринимателей, которые с целью привлечения клиентов указывали меньшую стоимость, чем оказывалась после обслуживания. Ранее из-за холодов в Тюмени отменили занятия для школьников первой и второй смены. Горожане бурно отреагировали на новость об актировке.

Службы обогрева автомобилей подняли цены на свои услуги в последний холодный день уходящей зимы. Об этом URA.RU рассказали автовладельцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, стоимость обогрева выросла почти в два раза. «В первый же день заморозков у нас замерзла машина. Начали обзванивать тюменские службы отогрева, спрашивали про стоимость. И почти везде нам отвечали, что минимальная цена — 5000 рублей. Я спросил, почему так дорого. Ведь в конце прошлого года стоимость услуг по отогреву начиналась от 3000 рублей. Один из предпринимателей мне ответил, что нынешние заморозки, скорее всего, последние в феврале. Поэтому люди просто хотят заработать», — сообщил агентству один из клиентов службы отогрева. Горожане уже высказывали недовольство в адрес контор, предоставляющих услуги по обогреву автомобилей. Тогда тюменцы пожаловались на обман со стороны предпринимателей, которые с целью привлечения клиентов указывали меньшую стоимость, чем оказывалась после обслуживания. Ранее из-за холодов в Тюмени отменили занятия для школьников первой и второй смены. Горожане бурно отреагировали на новость об актировке.