Службы отогрева машин обманом наживаются на тюменцах, у которых замерзли машины

Службы отогрева машин в несколько раз подняли цены для тюменцев

08 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Из-за аномальных морозов в Тюменской области замерзают автомобили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Службы отогрева машин в Тюмени публикуют в интернете объявления с заниженными ценами, чтобы к ним чаще обращались клиенты. Об этом URA.RU сообщили автовладельцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, после оказания услуги предприниматели озвучивают суммы, в несколько раз превышающие изначальную цену. «В объявлениях, опубликованных в интернете, указано, что стоимость отогрева машины 1500 рублей. Когда мастера приезжают на место, выясняется, что минимальная цена уже 4000 рублей. Это только за отогрев. Если нужно подзарядить аккумулятор — еще тысяча, прокалить свечи — тоже тысяча. В итоге стоимость разморозки получается в районе 8000 рублей», — сообщил агентству один из клиентов службы отогрева. Другой тюменец отдал за отогрев своей машины более 10 тысяч рублей. «Они пишут в интернете одни ценники, а по факту берут в несколько раз больше денег. Я отдал за разморозку машины 10,5 тысячи рублей, хотя в объявлении было указано, что стоимость две тысячи рублей. Мастер, который оказывал услугу, сказал, что такую цену указывают для привлечения внимания клиентов. То есть, это такой сознательный обман», — пояснил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы с похолоданием до -39 градусов. На этом фоне многие тюменцы не смогли запустить двигатели своих автомобилей и вынуждены были воспользоваться услугами служб отогрева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Службы отогрева машин в Тюмени публикуют в интернете объявления с заниженными ценами, чтобы к ним чаще обращались клиенты. Об этом URA.RU сообщили автовладельцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, после оказания услуги предприниматели озвучивают суммы, в несколько раз превышающие изначальную цену. «В объявлениях, опубликованных в интернете, указано, что стоимость отогрева машины 1500 рублей. Когда мастера приезжают на место, выясняется, что минимальная цена уже 4000 рублей. Это только за отогрев. Если нужно подзарядить аккумулятор — еще тысяча, прокалить свечи — тоже тысяча. В итоге стоимость разморозки получается в районе 8000 рублей», — сообщил агентству один из клиентов службы отогрева. Другой тюменец отдал за отогрев своей машины более 10 тысяч рублей. «Они пишут в интернете одни ценники, а по факту берут в несколько раз больше денег. Я отдал за разморозку машины 10,5 тысячи рублей, хотя в объявлении было указано, что стоимость две тысячи рублей. Мастер, который оказывал услугу, сказал, что такую цену указывают для привлечения внимания клиентов. То есть, это такой сознательный обман», — пояснил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы с похолоданием до -39 градусов. На этом фоне многие тюменцы не смогли запустить двигатели своих автомобилей и вынуждены были воспользоваться услугами служб отогрева.