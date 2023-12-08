Службы отогрева машин обманом наживаются на тюменцах, у которых замерзли машины

Службы отогрева машин в несколько раз подняли цены для тюменцев
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Из-за аномальных морозов в Тюменской области замерзают автомобили Фото:

Службы отогрева машин в Тюмени публикуют в интернете объявления с заниженными ценами, чтобы к ним чаще обращались клиенты. Об этом URA.RU сообщили автовладельцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, после оказания услуги предприниматели озвучивают суммы, в несколько раз превышающие изначальную цену.

«В объявлениях, опубликованных в интернете, указано, что стоимость отогрева машины 1500 рублей. Когда мастера приезжают на место, выясняется, что минимальная цена уже 4000 рублей. Это только за отогрев. Если нужно подзарядить аккумулятор — еще тысяча, прокалить свечи — тоже тысяча. В итоге стоимость разморозки получается в районе 8000 рублей», — сообщил агентству один из клиентов службы отогрева.

Другой тюменец отдал за отогрев своей машины более 10 тысяч рублей. «Они пишут в интернете одни ценники, а по факту берут в несколько раз больше денег. Я отдал за разморозку машины 10,5 тысячи рублей, хотя в объявлении было указано, что стоимость две тысячи рублей. Мастер, который оказывал услугу, сказал, что такую цену указывают для привлечения внимания клиентов. То есть, это такой сознательный обман», — пояснил собеседник URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы с похолоданием до -39 градусов. На этом фоне многие тюменцы не смогли запустить двигатели своих автомобилей и вынуждены были воспользоваться услугами служб отогрева.

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Службы отогрева машин в Тюмени публикуют в интернете объявления с заниженными ценами, чтобы к ним чаще обращались клиенты. Об этом URA.RU сообщили автовладельцы, обратившиеся в редакцию. По их словам, после оказания услуги предприниматели озвучивают суммы, в несколько раз превышающие изначальную цену. «В объявлениях, опубликованных в интернете, указано, что стоимость отогрева машины 1500 рублей. Когда мастера приезжают на место, выясняется, что минимальная цена уже 4000 рублей. Это только за отогрев. Если нужно подзарядить аккумулятор — еще тысяча, прокалить свечи — тоже тысяча. В итоге стоимость разморозки получается в районе 8000 рублей», — сообщил агентству один из клиентов службы отогрева. Другой тюменец отдал за отогрев своей машины более 10 тысяч рублей. «Они пишут в интернете одни ценники, а по факту берут в несколько раз больше денег. Я отдал за разморозку машины 10,5 тысячи рублей, хотя в объявлении было указано, что стоимость две тысячи рублей. Мастер, который оказывал услугу, сказал, что такую цену указывают для привлечения внимания клиентов. То есть, это такой сознательный обман», — пояснил собеседник URA.RU. Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы с похолоданием до -39 градусов. На этом фоне многие тюменцы не смогли запустить двигатели своих автомобилей и вынуждены были воспользоваться услугами служб отогрева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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