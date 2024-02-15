Почему системы ПВО не спасли Белгород от разрушений и жертв

Полковник Алехин: снаряды, ударившие по Белгороду, опасны даже при работе ПВО

15 февраля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали аналог советской системы «Град», сказал Геннадий Алехин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Украина не отказывается от планов по обстрелу российских территорий, для этого она использует реактивную систему залпового огня «Вампир» (РСЗО RM-70 Vampire), которую сложно уничтожить из-за способности быстро перемещаться. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. Чем ВСУ били по Белгороду Новость по теме Как прекратить атаки ВСУ по Белгороду «Противник нанес удар из реактивной системы залпового огня „Вампир“ чешского производства. Это фактически аналог нашей, еще советской, системы БМ-21 „Град“. Сейчас они находятся на вооружении у стран НАТО, их в свое время передали украинской стороне. Коварство этого комплекса в том, что он быстро занимает огневую позицию, отстреливается и сразу же уходит. Пакет выпускается за 25-27 секунд. Боекомплекты состоят из кассетных боеприпасов. Даже при попадании средств ПВО они разрываются и поражают большую площадь. Противник по-прежнему вынашивает планы „кошмарить“ приграничные территории Российской Федерации, в первую очередь Белгородскую область, включая город Белгород. Что они коварно продемонстрировали и сегодня», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, противник ни первый раз использует такой огневой налет. «30 декабря „Вампиры“ были, а также Ольха. То же самое повторялось в начале января. Одновременно с нанесением ракетной атаки на Белгород усилилась огневая активность противника в приграничье. Они чуть ли не минуту в минуту обстреливали Белгородский район и населенные пункты Щебекинского района. То же повторилось и сегодня. Я не исключаю и то, что противник использовал и беспилотники при атаке на Белгород самолетного типа, которые тоже взрывчатку несут на себе, а также дроны-камикадзе», — отметил военный обозреватель. Куда был нанесен удар и откуда Новость по теме ВСУ нанесли масштабный удар по Белгороду: что известно к этому часу ВСУ били по мирным жителям, продолжил собеседник агентства. «В данном случае был выбран один из спальных районов города Белгорода. Число жертв, к сожалению, растет. Осколки так разлетались, что на школьный стадион упали, побились стекла в домах, в многоэтажках, автомобили оказались покорежены», — объяснил полковник запаса. Расстояние позволяет вести огонь с территории Харьковской области, отметил эксперт. «Скорее всего это была Казачья Лопань или Стрелечья. Эти населенные пункты вплотную подходят к границе и находятся еще под контролем вооруженных сил Украины. Наши ВКС, дальнобойная артиллерия, реактивная система залпового огня, установки „Искандер“ регулярно наносят удары именно в районе между Белгородским приграничьем и городом Харьковом, полоса где-то в 35-40 километров. В некоторых местах там располагаются опорные пункты, огневые позиции. Поэтому наша активность увеличивается. Более того, эффективно работает система артиллерийской разведки „Пенициллин“, поэтому вовремя засекают и бьют, но, видимо, еще не все добили», — подчеркнул Алехин. В Минобороны России подтвердили атаку по Белгороду. ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Госпитализировано 13 раненых, есть погибшие, в том числе дети. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не отказывается от планов по обстрелу российских территорий, для этого она использует реактивную систему залпового огня «Вампир» (РСЗО RM-70 Vampire), которую сложно уничтожить из-за способности быстро перемещаться. Об этом рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Противник нанес удар из реактивной системы залпового огня „Вампир“ чешского производства. Это фактически аналог нашей, еще советской, системы БМ-21 „Град“. Сейчас они находятся на вооружении у стран НАТО, их в свое время передали украинской стороне. Коварство этого комплекса в том, что он быстро занимает огневую позицию, отстреливается и сразу же уходит. Пакет выпускается за 25-27 секунд. Боекомплекты состоят из кассетных боеприпасов. Даже при попадании средств ПВО они разрываются и поражают большую площадь. Противник по-прежнему вынашивает планы „кошмарить“ приграничные территории Российской Федерации, в первую очередь Белгородскую область, включая город Белгород. Что они коварно продемонстрировали и сегодня», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, противник ни первый раз использует такой огневой налет. «30 декабря „Вампиры“ были, а также Ольха. То же самое повторялось в начале января. Одновременно с нанесением ракетной атаки на Белгород усилилась огневая активность противника в приграничье. Они чуть ли не минуту в минуту обстреливали Белгородский район и населенные пункты Щебекинского района. То же повторилось и сегодня. Я не исключаю и то, что противник использовал и беспилотники при атаке на Белгород самолетного типа, которые тоже взрывчатку несут на себе, а также дроны-камикадзе», — отметил военный обозреватель. ВСУ били по мирным жителям, продолжил собеседник агентства. «В данном случае был выбран один из спальных районов города Белгорода. Число жертв, к сожалению, растет. Осколки так разлетались, что на школьный стадион упали, побились стекла в домах, в многоэтажках, автомобили оказались покорежены», — объяснил полковник запаса. Расстояние позволяет вести огонь с территории Харьковской области, отметил эксперт. «Скорее всего это была Казачья Лопань или Стрелечья. Эти населенные пункты вплотную подходят к границе и находятся еще под контролем вооруженных сил Украины. Наши ВКС, дальнобойная артиллерия, реактивная система залпового огня, установки „Искандер“ регулярно наносят удары именно в районе между Белгородским приграничьем и городом Харьковом, полоса где-то в 35-40 километров. В некоторых местах там располагаются опорные пункты, огневые позиции. Поэтому наша активность увеличивается. Более того, эффективно работает система артиллерийской разведки „Пенициллин“, поэтому вовремя засекают и бьют, но, видимо, еще не все добили», — подчеркнул Алехин. В Минобороны России подтвердили атаку по Белгороду. ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Госпитализировано 13 раненых, есть погибшие, в том числе дети.