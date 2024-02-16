Депутат Госдумы Алехин: индексация пенсий работающим спасет от кадрового кризиса

16 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий работающим пенсионерам помогла бы победить кадровый голод в стране и увеличила доходы бюджета РФ. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. По итогам 2023 года, как показывают исследования Института экономики РАН, в России не хватает 4,8 миллиона работников. Около 91% компаний РФ заявляют о кадровом голоде. Это же подтверждает проведенный в 2023 году опрос сервиса по поиску работы SuperJob. 85% российских компаний испытывают кадровый голод. Проблему в РФ предлагали решать за счет заключенных, а также мигрантов из стран Африки. «Из-за пенсионной реформы Социальный фонд экономит колоссальные средства. Нужна индексация работающим пенсионерам. Почему этого не делают, Минтруда и Соцфонд мне внятного ответа не дали. Сейчас не хватает специалистов, те же оборонные заводы увеличили мощности в разы. Они вынуждены набирать людей с улицы и обучать, а могли бы работать пенсионеры. Люди не идут, потому что пенсия в данном случае значительно ниже. Только у меня в случае индексации пенсия бы выросла с 17 тысяч до 30 тысяч рублей. Для многих это значительно. До 70 лет люди вполне могут работать и на том же танковом заводе получать порядка 70-80 тысяч. У многих зарплаты выше 100 тысяч», — сказал Андрей Алехин. По его словам, государство больше теряет денег, чем экономит, отказываясь от индексации пенсий работающим гражданам. «Если люди работают, они делают все отчисления. Теперь же из-за отсутствия индексации многие деньги уходят в серую зону, поскольку люди устраиваются неофициально. Только по оценке РБК, потеря всех бюджетов составляет порядка 700 миллиардов, а экономия лишь 500 миллиардов рублей», — объяснил депутат. Пенсионная реформа в России стартовала 1 января 2019 года. Она предусматривала, в частности, изменение возраста выхода на пенсию. У женщин с 55 лет на 60. У мужчин с 60 на 65 лет. На полный переход отведено 10 лет. По данным на 1 января 2024 года, количество пенсионеров, находящихся на учете в Социальном фонде России, составило 41,075 млн человек. Их количество за год снизилось на 699,9 тысяч человек (1,7%). В 2024 году женщины на пенсию будут выходить в возрасте 58 лет, а мужчины — 63 лет. Их и других неработающих будет ждать несколько индексаций. Это должно привести к увеличению доходов пожилых граждан. Запланированы также корректировки социальных, страховых пенсий, а также выплат федеральным льготникам и военным пенсионерам. Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что соотношение зарплаты и пенсии неравноценно. Поэтому пожилым гражданам не выгодно работать. Пенсионные выплаты порой оказываются выше зарплат.