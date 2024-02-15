В Тюмени отменили занятия у школьников первой смены

16 февраля 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

У школьников Тюмени с 1 по 4 класс отменили занятия из-за морозов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 16 февраля ученики с 1 по 4 класс могут не идти на учебу из-за холодов. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 класс в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте». В Тюмени спрогнозировали в этот день погоду до -25 градусов. Ветер обещали сильный.

В Тюмени 16 февраля ученики с 1 по 4 класс могут не идти на учебу из-за холодов. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 класс в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте». В Тюмени спрогнозировали в этот день погоду до -25 градусов. Ветер обещали сильный.