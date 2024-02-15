15 февраля 2024

В Тюмени отменили занятия у школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, зима, кетово, школа, кетовская школа
У школьников Тюмени с 1 по 4 класс отменили занятия из-за морозов Фото:

В Тюмени 16 февраля ученики с 1 по 4 класс могут не идти на учебу из-за холодов. Об этом сообщила администрация города.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 класс в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте».

В Тюмени спрогнозировали в этот день погоду до -25 градусов. Ветер обещали сильный.

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В Тюмени 16 февраля ученики с 1 по 4 класс могут не идти на учебу из-за холодов. Об этом сообщила администрация города. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах Тюмени для обучающихся с 1 по 4 класс в очном режиме отменяются», — написала администрация в группе во «ВКонтакте». В Тюмени спрогнозировали в этот день погоду до -25 градусов. Ветер обещали сильный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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