Тюменец зарубил женщину топором за оскорбления

16 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Мужчина нанес женщине 14 ударов топором Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Тюменской области зарубил собутыльницу за то, что та его обматерила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Предварительно мужчина избил женщину, а затем нанес смертельные удары топором. «Вечером, 23 июня 2021 года, Горбунов пьянствовал в квартире дома по улице Парковой города Заводоуковска. Изрядно выпившая собутыльница принялась оскорблять Владимира нецензурной бранью. <…> Чтобы прекратить оскорбления, он ударил ее в лоб острием топора. Несчастная поползла к двери, но Горбунов настиг женщину и не менее 14 раз ударил топором по голове, шее, туловищу и конечностям», — сообщает ведомство. Из материалов дела следует, что мужчина несколько раз пытался успокоить потерпевшую, но та продолжала его обзывать. После убийства злоумышленник пытался свалить вину на другую женщину, которая также находилась в этот вечер на вечеринке. С этим аргументом суд не согласился и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

Житель Тюменской области зарубил собутыльницу за то, что та его обматерила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Предварительно мужчина избил женщину, а затем нанес смертельные удары топором. «Вечером, 23 июня 2021 года, Горбунов пьянствовал в квартире дома по улице Парковой города Заводоуковска. Изрядно выпившая собутыльница принялась оскорблять Владимира нецензурной бранью. <…> Чтобы прекратить оскорбления, он ударил ее в лоб острием топора. Несчастная поползла к двери, но Горбунов настиг женщину и не менее 14 раз ударил топором по голове, шее, туловищу и конечностям», — сообщает ведомство. Из материалов дела следует, что мужчина несколько раз пытался успокоить потерпевшую, но та продолжала его обзывать. После убийства злоумышленник пытался свалить вину на другую женщину, которая также находилась в этот вечер на вечеринке. С этим аргументом суд не согласился и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.