15 февраля 2024

Тюменец зарубил женщину топором за оскорбления

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, топор, пень
Мужчина нанес женщине 14 ударов топором Фото:

Житель Тюменской области зарубил собутыльницу за то, что та его обматерила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Предварительно мужчина избил женщину, а затем нанес смертельные удары топором.

«Вечером, 23 июня 2021 года, Горбунов пьянствовал в квартире дома по улице Парковой города Заводоуковска. Изрядно выпившая собутыльница принялась оскорблять Владимира нецензурной бранью. <…> Чтобы прекратить оскорбления, он ударил ее в лоб острием топора. Несчастная поползла к двери, но Горбунов настиг женщину и не менее 14 раз ударил топором по голове, шее, туловищу и конечностям», — сообщает ведомство.

Из материалов дела следует, что мужчина несколько раз пытался успокоить потерпевшую, но та продолжала его обзывать. После убийства злоумышленник пытался свалить вину на другую женщину, которая также находилась в этот вечер на вечеринке. С этим аргументом суд не согласился и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.

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Житель Тюменской области зарубил собутыльницу за то, что та его обматерила. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. Предварительно мужчина избил женщину, а затем нанес смертельные удары топором. «Вечером, 23 июня 2021 года, Горбунов пьянствовал в квартире дома по улице Парковой города Заводоуковска. Изрядно выпившая собутыльница принялась оскорблять Владимира нецензурной бранью. <…> Чтобы прекратить оскорбления, он ударил ее в лоб острием топора. Несчастная поползла к двери, но Горбунов настиг женщину и не менее 14 раз ударил топором по голове, шее, туловищу и конечностям», — сообщает ведомство. Из материалов дела следует, что мужчина несколько раз пытался успокоить потерпевшую, но та продолжала его обзывать. После убийства злоумышленник пытался свалить вину на другую женщину, которая также находилась в этот вечер на вечеринке. С этим аргументом суд не согласился и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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