Губернатор Курганской области Вадим Шумков напомнил судьям, что приговоры судей должны быть одинаково справедливы как для чиновников, так и для негосслужащих. Об этом он заявил во время совещания по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области, передает корреспондент URA.RU.
«Ваши вердикты должны одинаково справедливы для всех в независимости от занимаемой должности, социального статуса и положения. Работа в органах исполнительной власти не должна быть сопряжена с презумпцией изначальной виновности. Это неправильный подход. Он серьезно демотивирует людей. Никто не будет работать вообще», — обратился к судьям Шумков.
По его словам, правоприменение статей по превышению полномочий — сложная материя. Губернатор попросил судей внимательнее рассматривать дела, когда отсутствуют факты хищения либо иные масштабные негативные последствия. По его мнению, возбуждение уголовного дело не в обязательном порядке предполагает дальнейшее вынесение обвинительного приговора. При этом он поблагодарил судей, что им удается успешно балансировать в этой ситуации, и в целом все идет абсолютно правильно.
На мероприятии, которое посетил Шумков, подвели итоги работы судов региона за 2023 год и наградили лучших судей. Помимо губернатора на мероприятии присутствовали руководители областных силовых структур, политики и чиновники.
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