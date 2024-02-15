15 февраля 2024

Губернатор Шумков попросил судей судить чиновников, как обычных людей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган
Губернатор обратился к судьям во время совещания по итогам работы судов Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков напомнил судьям, что приговоры судей должны быть одинаково справедливы как для чиновников, так и для негосслужащих. Об этом он заявил во время совещания по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Ваши вердикты должны одинаково справедливы для всех в независимости от занимаемой должности, социального статуса и положения. Работа в органах исполнительной власти не должна быть сопряжена с презумпцией изначальной виновности. Это неправильный подход. Он серьезно демотивирует людей. Никто не будет работать вообще», — обратился к судьям Шумков.

По его словам, правоприменение статей по превышению полномочий — сложная материя. Губернатор попросил судей внимательнее рассматривать дела, когда отсутствуют факты хищения либо иные масштабные негативные последствия. По его мнению, возбуждение уголовного дело не в обязательном порядке предполагает дальнейшее вынесение обвинительного приговора. При этом он поблагодарил судей, что им удается успешно балансировать в этой ситуации, и в целом все идет абсолютно правильно.

На мероприятии, которое посетил Шумков, подвели итоги работы судов региона за 2023 год и наградили лучших судей. Помимо губернатора на мероприятии присутствовали руководители областных силовых структур, политики и чиновники.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков напомнил судьям, что приговоры судей должны быть одинаково справедливы как для чиновников, так и для негосслужащих. Об этом он заявил во время совещания по итогам работы судов общей юрисдикции Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Ваши вердикты должны одинаково справедливы для всех в независимости от занимаемой должности, социального статуса и положения. Работа в органах исполнительной власти не должна быть сопряжена с презумпцией изначальной виновности. Это неправильный подход. Он серьезно демотивирует людей. Никто не будет работать вообще», — обратился к судьям Шумков. По его словам, правоприменение статей по превышению полномочий — сложная материя. Губернатор попросил судей внимательнее рассматривать дела, когда отсутствуют факты хищения либо иные масштабные негативные последствия. По его мнению, возбуждение уголовного дело не в обязательном порядке предполагает дальнейшее вынесение обвинительного приговора. При этом он поблагодарил судей, что им удается успешно балансировать в этой ситуации, и в целом все идет абсолютно правильно. На мероприятии, которое посетил Шумков, подвели итоги работы судов региона за 2023 год и наградили лучших судей. Помимо губернатора на мероприятии присутствовали руководители областных силовых структур, политики и чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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