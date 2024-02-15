После указания Путина курганские власти дадут новые льготы многодетным

16 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков поручил просчитать затраты на новые льготы для многодетных семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области разработают дополнительные меры поддержки многодетных семей. Постановление о проработке этого вопроса подписал губернатор Вадим Шумков в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-службе областного правительства. «По инициативе Владимира Путина в Год семьи подписали постановление правительства региона о разработке ряда социальных льгот для многодетных семей — от льгот по оплате услуг ЖКХ до предоставления бесплатного питания в школах. Сейчас коллеги в правительстве выверяют эти решения в финансовом измерении, поскольку в регионе порядка 14 000 таких семей, и все они разные», — сообщил сам Шумков на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в Курганской области снизили ставки и ввели дополнительные льготы по транспортному налогу для ряда категорий граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов, участников СВО. Эти изменения в 2024 году почувствуют более 150 тысяч жителей региона, которые будут оплачивать налог за 2023 год.

В Курганской области разработают дополнительные меры поддержки многодетных семей. Постановление о проработке этого вопроса подписал губернатор Вадим Шумков в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-службе областного правительства. «По инициативе Владимира Путина в Год семьи подписали постановление правительства региона о разработке ряда социальных льгот для многодетных семей — от льгот по оплате услуг ЖКХ до предоставления бесплатного питания в школах. Сейчас коллеги в правительстве выверяют эти решения в финансовом измерении, поскольку в регионе порядка 14 000 таких семей, и все они разные», — сообщил сам Шумков на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в Курганской области снизили ставки и ввели дополнительные льготы по транспортному налогу для ряда категорий граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов, участников СВО. Эти изменения в 2024 году почувствуют более 150 тысяч жителей региона, которые будут оплачивать налог за 2023 год.