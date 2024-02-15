15 февраля 2024

После указания Путина курганские власти дадут новые льготы многодетным

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Губернатор Шумков поручил просчитать затраты на новые льготы для многодетных семей Фото:

В Курганской области разработают дополнительные меры поддержки многодетных семей. Постановление о проработке этого вопроса подписал губернатор Вадим Шумков в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-службе областного правительства.

«По инициативе Владимира Путина в Год семьи подписали постановление правительства региона о разработке ряда социальных льгот для многодетных семей — от льгот по оплате услуг ЖКХ до предоставления бесплатного питания в школах. Сейчас коллеги в правительстве выверяют эти решения в финансовом измерении, поскольку в регионе порядка 14 000 таких семей, и все они разные», — сообщил сам Шумков на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в Курганской области снизили ставки и ввели дополнительные льготы по транспортному налогу для ряда категорий граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов, участников СВО. Эти изменения в 2024 году почувствуют более 150 тысяч жителей региона, которые будут оплачивать налог за 2023 год.

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В Курганской области разработают дополнительные меры поддержки многодетных семей. Постановление о проработке этого вопроса подписал губернатор Вадим Шумков в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-службе областного правительства. «По инициативе Владимира Путина в Год семьи подписали постановление правительства региона о разработке ряда социальных льгот для многодетных семей — от льгот по оплате услуг ЖКХ до предоставления бесплатного питания в школах. Сейчас коллеги в правительстве выверяют эти решения в финансовом измерении, поскольку в регионе порядка 14 000 таких семей, и все они разные», — сообщил сам Шумков на своей странице во «ВКонтакте». Ранее в Курганской области снизили ставки и ввели дополнительные льготы по транспортному налогу для ряда категорий граждан, включая многодетные семьи, инвалидов, ветеранов, участников СВО. Эти изменения в 2024 году почувствуют более 150 тысяч жителей региона, которые будут оплачивать налог за 2023 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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