Курганские полицейские попали в ДТП на служебном УАЗе. Видео

16 февраля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Служебный УАЗ попал в ДТП в курганском городе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники патрульно-постовой службы полиции попали в аварию на служебном автомобиле в городе Шадринске (Курганская область). Такое видео появилось в городском telegram-канале. «ДТП улица Свердлова — улица Степана Разина 16.02.2024», — сообщается в посте с видео об аварии с участием полицейского УАЗа. В машину с надписью ППС на борту въехал автомобиль ВАЗ. Авторы видео стрелкой отметили движение служебного авто, который со включенными проблесковыми маячками повернул налево из средней полосы. Другие участники движения ждали разрешающего сигнала. На втором пересечении со Свердлова в полицейский УАЗ врезался водитель на хэтчбеке ВАЗ. Полицейские пытались, но не смогли уйти от столкновения. Судя по кадрам, никто из участников аварии не пострадал. URA.RU запросило комментарий о происшествии в управлении МВД. В ведомстве сообщили, что пострадавших в ДТП нет, назначена служебная проверка.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции попали в аварию на служебном автомобиле в городе Шадринске (Курганская область). Такое видео появилось в городском telegram-канале. «ДТП улица Свердлова — улица Степана Разина 16.02.2024», — сообщается в посте с видео об аварии с участием полицейского УАЗа. В машину с надписью ППС на борту въехал автомобиль ВАЗ. Авторы видео стрелкой отметили движение служебного авто, который со включенными проблесковыми маячками повернул налево из средней полосы. Другие участники движения ждали разрешающего сигнала. На втором пересечении со Свердлова в полицейский УАЗ врезался водитель на хэтчбеке ВАЗ. Полицейские пытались, но не смогли уйти от столкновения. Судя по кадрам, никто из участников аварии не пострадал. URA.RU запросило комментарий о происшествии в управлении МВД. В ведомстве сообщили, что пострадавших в ДТП нет, назначена служебная проверка.