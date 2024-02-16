В ЯНАО ребенок, упавший в открытый люк, получил травмы

Следователи ЯНАО установят тяжесть повреждений при падении ребенка в люк

На Ямале проведут экспертизу пострадавшему ребенку, упавшему в люк Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) городской следственный отдел проведет судебно-медицинскую экспертизу ребенку, пострадавшему при падении в открытый люк. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно- медицинская экспертиза пострадавшему для установления наличия телесных повреждений и степени их тяжести. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о падении в открытый люк ребенка в Надыме (ЯНАО). Мать пострадавшего рассказало о том, что его спасли проходящие мимо горожане.