В ЯНАО ребенок, упавший в открытый люк, получил травмы

Следователи ЯНАО установят тяжесть повреждений при падении ребенка в люк
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
На Ямале проведут экспертизу пострадавшему ребенку, упавшему в люк Фото:

В Надыме (ЯНАО) городской следственный отдел проведет судебно-медицинскую экспертизу ребенку, пострадавшему при падении в открытый люк. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР.

«В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно- медицинская экспертиза пострадавшему для установления наличия телесных повреждений и степени их тяжести. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о падении в открытый люк ребенка в Надыме (ЯНАО). Мать пострадавшего рассказало о том, что его спасли проходящие мимо горожане.

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В Надыме (ЯНАО) городской следственный отдел проведет судебно-медицинскую экспертизу ребенку, пострадавшему при падении в открытый люк. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СУ СКР. «В настоящее время сотрудниками территориального подразделения СКР проводится комплекс неотложных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно- медицинская экспертиза пострадавшему для установления наличия телесных повреждений и степени их тяжести. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о падении в открытый люк ребенка в Надыме (ЯНАО). Мать пострадавшего рассказало о том, что его спасли проходящие мимо горожане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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