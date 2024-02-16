Молочная фирма требует миллионы рублей с «Комбината питания» из Кургана

17 февраля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

АО «Молоко» взыскивает 8 млн с МУП «Комбинат питания» Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания АО «Молоко» взыскивает через суд с МУП «Комбинат питания», которое принадлежит мэрии Кургана, свыше восьми миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Молоко“ (Катайск) взыскивает с МУП „Комбинат питания“ восемь млн 514 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 29 февраля», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, АО «Молоко» зарегистрировано в Катайске. МУП «Комбинат питания» занимается поставками обедов в школы Кургана. Ранее курганский «Хлебокомбинат №1» взыскивал с МУП «Комбинат питания» два млн 730 тысяч рублей за поставленную продукцию. Истец требовал оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за отгруженный комбинату хлеб.

Компания АО «Молоко» взыскивает через суд с МУП «Комбинат питания», которое принадлежит мэрии Кургана, свыше восьми миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Молоко“ (Катайск) взыскивает с МУП „Комбинат питания“ восемь млн 514 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 29 февраля», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, АО «Молоко» зарегистрировано в Катайске. МУП «Комбинат питания» занимается поставками обедов в школы Кургана. Ранее курганский «Хлебокомбинат №1» взыскивал с МУП «Комбинат питания» два млн 730 тысяч рублей за поставленную продукцию. Истец требовал оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за отгруженный комбинату хлеб.