16 февраля 2024

Молочная фирма требует миллионы рублей с «Комбината питания» из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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АО «Молоко» взыскивает 8 млн с МУП «Комбинат питания» Фото:

Компания АО «Молоко» взыскивает через суд с МУП «Комбинат питания», которое принадлежит мэрии Кургана, свыше восьми миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах.

«АО „Молоко“ (Катайск) взыскивает с МУП „Комбинат питания“ восемь млн 514 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 29 февраля», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Согласно СБИС, АО «Молоко» зарегистрировано в Катайске. МУП «Комбинат питания» занимается поставками обедов в школы Кургана.

Ранее курганский «Хлебокомбинат №1» взыскивал с МУП «Комбинат питания» два млн 730 тысяч рублей за поставленную продукцию. Истец требовал оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за отгруженный комбинату хлеб.

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Компания АО «Молоко» взыскивает через суд с МУП «Комбинат питания», которое принадлежит мэрии Кургана, свыше восьми миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах. «АО „Молоко“ (Катайск) взыскивает с МУП „Комбинат питания“ восемь млн 514 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 29 февраля», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, АО «Молоко» зарегистрировано в Катайске. МУП «Комбинат питания» занимается поставками обедов в школы Кургана. Ранее курганский «Хлебокомбинат №1» взыскивал с МУП «Комбинат питания» два млн 730 тысяч рублей за поставленную продукцию. Истец требовал оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за отгруженный комбинату хлеб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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