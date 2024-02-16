Молочная фирма требует миллионы рублей с «Комбината питания» из Кургана

Компания АО «Молоко» взыскивает через суд с МУП «Комбинат питания», которое принадлежит мэрии Кургана, свыше восьми миллионов рублей. Об этом говорится в судебных материалах.
«АО „Молоко“ (Катайск) взыскивает с МУП „Комбинат питания“ восемь млн 514 тысяч рублей. Судебное заседание запланировано на 29 февраля», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области.
Согласно СБИС, АО «Молоко» зарегистрировано в Катайске. МУП «Комбинат питания» занимается поставками обедов в школы Кургана.
Ранее курганский «Хлебокомбинат №1» взыскивал с МУП «Комбинат питания» два млн 730 тысяч рублей за поставленную продукцию. Истец требовал оплатить задолженность по договору от 31 декабря 2022 года за отгруженный комбинату хлеб.
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