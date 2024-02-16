16 февраля 2024

Хоккеист Дацюк посетил Новый Уренгой в память о бойцах СВО

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Народная премия Е1. Екатеринбург, дацюк павел
Визит спортсмена организован компанией «Газпром добыча Уренгой» Фото:

В Новый Уренгой (ЯНАО) приехал известный хоккеист Павел Дацюк на большой хоккейный турнир «Кубок вызова — 2024». Мероприятие организовано в память Алексея Боброва и Давида Беридзе, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. О событии в соцсети поделился мэр города Андрей Воронов.

«В Новый Уренгой Павел Дацюк приехал на большой хоккейный турнир „Кубок вызова — 2024“. Он посвящен памяти Алексея Боброва и Давида Беридзе. Они погибли в зоне СВО при исполнении боевого задания, память об их подвиге живет до сих пор», — сообщил Воронов в своем telegram-канале.

Хоккейный турнир организован компанией «Газпром добыча Уренгой». Погибшие бойцы были сотрудниками организации. В рамках визита Дацюк встретился с юными ямальскими спортсменами и поделился с ними секретами своего спортивного успеха.

В январе 2024 года Герой России Евгений Супаков из Тазовского посетил Салехард. Вместе с мэром города Алексеем Титовским они возложили цветы к Вечному огню, к памятнику Защитникам Родины и к памятнику солдатам СВО. В ходе специальной военной операции Супаков был награжден Орденом Мужества, а 19 декабря за «за доблестное выполнение боевых задач» получил медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, став первым ямальским Героем России.

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В Новый Уренгой (ЯНАО) приехал известный хоккеист Павел Дацюк на большой хоккейный турнир «Кубок вызова — 2024». Мероприятие организовано в память Алексея Боброва и Давида Беридзе, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. О событии в соцсети поделился мэр города Андрей Воронов. «В Новый Уренгой Павел Дацюк приехал на большой хоккейный турнир „Кубок вызова — 2024“. Он посвящен памяти Алексея Боброва и Давида Беридзе. Они погибли в зоне СВО при исполнении боевого задания, память об их подвиге живет до сих пор», — сообщил Воронов в своем telegram-канале. Хоккейный турнир организован компанией «Газпром добыча Уренгой». Погибшие бойцы были сотрудниками организации. В рамках визита Дацюк встретился с юными ямальскими спортсменами и поделился с ними секретами своего спортивного успеха. В январе 2024 года Герой России Евгений Супаков из Тазовского посетил Салехард. Вместе с мэром города Алексеем Титовским они возложили цветы к Вечному огню, к памятнику Защитникам Родины и к памятнику солдатам СВО. В ходе специальной военной операции Супаков был награжден Орденом Мужества, а 19 декабря за «за доблестное выполнение боевых задач» получил медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, став первым ямальским Героем России.
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