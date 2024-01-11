В Салехарде Герой России Супаков почтил память павших. Видео

12 января 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Герой России Евгений Супаков почтил память павших Защитников Отечества Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) Герой России Евгений Супаков, совместно с мэром города Алексеем Титовским возложил цветы и почтил память погибших в ходе спецоперации военнослужащих. На месте событий присутствовал корреспондент URA.RU. «Евгений держался скромно, возложил цветы к Вечному огню, к памятнику Защитникам Родины и к памятнику солдатам СВО. На торжественной церемонии присутствовал мэр окружной столицы Алексей Титовский, юнармейцы, представители ветеранских организаций», — сообщил корреспондент агентства. Мероприятие прошло на городском Пантеоне. «Любить и защищать Родину у нас в крови», — сказал Герой России в рамках импровизированного пресс-подхода. Евгений Супаков из Тазовского служит в войсках ВДВ по контракту с 2016 года. В ходе специальной военной операции был награжден Орденом Мужества, а 19 декабря за «за доблестное выполнение боевых задач» получил медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, став первым ямальским Героем России. Перед прибытием в Салехард он попросил, чтобы торжественных встреч ему не устраивали.

В Салехарде (ЯНАО) Герой России Евгений Супаков, совместно с мэром города Алексеем Титовским возложил цветы и почтил память погибших в ходе спецоперации военнослужащих. На месте событий присутствовал корреспондент URA.RU. «Евгений держался скромно, возложил цветы к Вечному огню, к памятнику Защитникам Родины и к памятнику солдатам СВО. На торжественной церемонии присутствовал мэр окружной столицы Алексей Титовский, юнармейцы, представители ветеранских организаций», — сообщил корреспондент агентства. Мероприятие прошло на городском Пантеоне. «Любить и защищать Родину у нас в крови», — сказал Герой России в рамках импровизированного пресс-подхода. Евгений Супаков из Тазовского служит в войсках ВДВ по контракту с 2016 года. В ходе специальной военной операции был награжден Орденом Мужества, а 19 декабря за «за доблестное выполнение боевых задач» получил медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, став первым ямальским Героем России. Перед прибытием в Салехард он попросил, чтобы торжественных встреч ему не устраивали.