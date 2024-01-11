11 января 2024

В Салехарде Герой России Супаков почтил память павших. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, герой россии
Герой России Евгений Супаков почтил память павших Защитников Отечества Фото:

В Салехарде (ЯНАО) Герой России Евгений Супаков, совместно с мэром города Алексеем Титовским возложил цветы и почтил память погибших в ходе спецоперации военнослужащих. На месте событий присутствовал корреспондент URA.RU.

«Евгений держался скромно, возложил цветы к Вечному огню, к памятнику Защитникам Родины и к памятнику солдатам СВО. На торжественной церемонии присутствовал мэр окружной столицы Алексей Титовский, юнармейцы, представители ветеранских организаций», — сообщил корреспондент агентства.

Мероприятие прошло на городском Пантеоне. «Любить и защищать Родину у нас в крови», — сказал Герой России в рамках импровизированного пресс-подхода.

Евгений Супаков из Тазовского служит в войсках ВДВ по контракту с 2016 года. В ходе специальной военной операции был награжден Орденом Мужества, а 19 декабря за «за доблестное выполнение боевых задач» получил медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, став первым ямальским Героем России. Перед прибытием в Салехард он попросил, чтобы торжественных встреч ему не устраивали.

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В Салехарде (ЯНАО) Герой России Евгений Супаков, совместно с мэром города Алексеем Титовским возложил цветы и почтил память погибших в ходе спецоперации военнослужащих. На месте событий присутствовал корреспондент URA.RU. «Евгений держался скромно, возложил цветы к Вечному огню, к памятнику Защитникам Родины и к памятнику солдатам СВО. На торжественной церемонии присутствовал мэр окружной столицы Алексей Титовский, юнармейцы, представители ветеранских организаций», — сообщил корреспондент агентства. Мероприятие прошло на городском Пантеоне. «Любить и защищать Родину у нас в крови», — сказал Герой России в рамках импровизированного пресс-подхода. Евгений Супаков из Тазовского служит в войсках ВДВ по контракту с 2016 года. В ходе специальной военной операции был награжден Орденом Мужества, а 19 декабря за «за доблестное выполнение боевых задач» получил медаль «Золотая Звезда» из рук президента РФ Владимира Путина, став первым ямальским Героем России. Перед прибытием в Салехард он попросил, чтобы торжественных встреч ему не устраивали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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