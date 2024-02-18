Верховный суд отказал активисту из ЯНАО в иске к окружному избиркому

19 февраля 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Суд счел, что отношения УИК и ее членов не являются трудовыми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд (ВС) РФ решил, что отношение участковой избирательной комиссии (УИК) и ее членов не являются трудовыми. По этой причине выплаты за участие в проекте «Информ УИК» могут быть ниже установленного МРОТ. Такое решение ВС принял по иску участкового избиркома из ЯНАО Сергея Воронова, который посчитал выплаты за участие в проекте недостаточными. «Член УИК №106 города Губкинский в ЯНАО Сергей Воронов оспаривал в ВС постановления Центризбиркома (ЦИК), устанавливающие порядок выплат на выборах президента. Отношения между УИК и ее членами с правом решающего голоса … по своей природе не являются трудовыми, в связи с чем гарантии размера и срока выплаты заработной платы, установленные Трудовым кодексом РФ на спорные правоотношения не распространяются и могут быть ниже МРОТ», — ознакомился «Коммерсант» с решением суда. ВС приравнял участие в работе УИК к участию в работе управлению делами государства. Доводы Воронова суд счел не состоятельными и поставил точку в этом споре. Выплаты за участие в проекте «ИнформУИК» составляют 9 000 рублей за 20-дневный обход избирателей. Сумма является фиксированной. При выполнении определенных коэффициентов предусматриваются допвыплаты в сумме 13,5 тысячи. В ямальском избиркоме пояснили, что Воронов стремится не выстроить работу участковых комиссий, а нарушить ее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Верховный суд (ВС) РФ решил, что отношение участковой избирательной комиссии (УИК) и ее членов не являются трудовыми. По этой причине выплаты за участие в проекте «Информ УИК» могут быть ниже установленного МРОТ. Такое решение ВС принял по иску участкового избиркома из ЯНАО Сергея Воронова, который посчитал выплаты за участие в проекте недостаточными. «Член УИК №106 города Губкинский в ЯНАО Сергей Воронов оспаривал в ВС постановления Центризбиркома (ЦИК), устанавливающие порядок выплат на выборах президента. Отношения между УИК и ее членами с правом решающего голоса … по своей природе не являются трудовыми, в связи с чем гарантии размера и срока выплаты заработной платы, установленные Трудовым кодексом РФ на спорные правоотношения не распространяются и могут быть ниже МРОТ», — ознакомился «Коммерсант» с решением суда. ВС приравнял участие в работе УИК к участию в работе управлению делами государства. Доводы Воронова суд счел не состоятельными и поставил точку в этом споре. Выплаты за участие в проекте «ИнформУИК» составляют 9 000 рублей за 20-дневный обход избирателей. Сумма является фиксированной. При выполнении определенных коэффициентов предусматриваются допвыплаты в сумме 13,5 тысячи. В ямальском избиркоме пояснили, что Воронов стремится не выстроить работу участковых комиссий, а нарушить ее.