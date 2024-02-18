18 февраля 2024
17 февраля 2024

Сотни курганцев останутся без горячей воды в микрорайоне Заозерный

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Жители восьми домов в Заозерном микрорайоне останутся на сутки без воды Фото:

Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется 19 февраля на сутки без горячего водоснабжения из-за проведения работ по очистке подогревателя в центральном тепловом пункте. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своем telegram-канале.

«В связи с чисткой водоводяного подогревателя в центральном тепловом пункте №95, в течение рабочего дня будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам: 1 микрорайон: дом 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что по заявке от управляющей компании, будет остановлена подача горячего водоснабжения по адресу 2 микрорайон, дом 23.

Ранее из-за аварии жильцы многоквартирного дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без воды. Об этом сообщала пресс-служба АО «Водный союз».

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется 19 февраля на сутки без горячего водоснабжения из-за проведения работ по очистке подогревателя в центральном тепловом пункте. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своем telegram-канале. «В связи с чисткой водоводяного подогревателя в центральном тепловом пункте №95, в течение рабочего дня будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам: 1 микрорайон: дом 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что по заявке от управляющей компании, будет остановлена подача горячего водоснабжения по адресу 2 микрорайон, дом 23. Ранее из-за аварии жильцы многоквартирного дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без воды. Об этом сообщала пресс-служба АО «Водный союз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...