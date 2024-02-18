Сотни курганцев останутся без горячей воды в микрорайоне Заозерный

19 февраля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Жители восьми домов в Заозерном микрорайоне останутся на сутки без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется 19 февраля на сутки без горячего водоснабжения из-за проведения работ по очистке подогревателя в центральном тепловом пункте. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своем telegram-канале. «В связи с чисткой водоводяного подогревателя в центральном тепловом пункте №95, в течение рабочего дня будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам: 1 микрорайон: дом 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что по заявке от управляющей компании, будет остановлена подача горячего водоснабжения по адресу 2 микрорайон, дом 23. Ранее из-за аварии жильцы многоквартирного дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без воды. Об этом сообщала пресс-служба АО «Водный союз».

Часть домов в микрорайоне Заозерный в Кургане останется 19 февраля на сутки без горячего водоснабжения из-за проведения работ по очистке подогревателя в центральном тепловом пункте. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания в своем telegram-канале. «В связи с чисткой водоводяного подогревателя в центральном тепловом пункте №95, в течение рабочего дня будет отсутствовать горячее водоснабжение по следующим адресам: 1 микрорайон: дом 1, 2, 4, 5, 6, 31, 32», — указано в канале коммунальщиков. Также отмечается, что по заявке от управляющей компании, будет остановлена подача горячего водоснабжения по адресу 2 микрорайон, дом 23. Ранее из-за аварии жильцы многоквартирного дома №52 по улице Станционной в Кургане остались без воды. Об этом сообщала пресс-служба АО «Водный союз».