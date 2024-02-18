18 февраля 2024
17 февраля 2024

Путин назначил зампредседателя курганского суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, зал суда, пустой зал суда, отмена судебного заседания
В Кургане назначили нового зампредседателя городского суда Фото:

Заместителем председателя Курганского городского суда назначена Юлия Рябова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителем Курганского городского суда Рябову Юлию Викторовну», — сообщается в документе за подписью главы государства. Рябова пробудет в должности шесть лет.

Также данным указом назначена судья горсуда в Кургане. Ей стала Эльвира Садыкова.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев попросил освободить его от обязанностей из-за истечения срока полномочий. Коллегия судей данное заявление удовлетворила.

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Заместителем председателя Курганского городского суда назначена Юлия Рябова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации. «Назначить заместителем Курганского городского суда Рябову Юлию Викторовну», — сообщается в документе за подписью главы государства. Рябова пробудет в должности шесть лет. Также данным указом назначена судья горсуда в Кургане. Ей стала Эльвира Садыкова. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев попросил освободить его от обязанностей из-за истечения срока полномочий. Коллегия судей данное заявление удовлетворила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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