Путин назначил зампредседателя курганского суда

Заместителем председателя Курганского городского суда назначена Юлия Рябова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации.
«Назначить заместителем Курганского городского суда Рябову Юлию Викторовну», — сообщается в документе за подписью главы государства. Рябова пробудет в должности шесть лет.
Также данным указом назначена судья горсуда в Кургане. Ей стала Эльвира Садыкова.
Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя Арбитражного суда Курганской области Роман Алексеев попросил освободить его от обязанностей из-за истечения срока полномочий. Коллегия судей данное заявление удовлетворила.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.