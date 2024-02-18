В Кургане многоквартирные дома в Восточном и центре останутся без горячей воды

19 февраля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Кургане 20 домов в районе Восточный и центре города останутся без горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многоквартирные дома в районе Восточный и центре города останутся 19 февраля без горячей воды. Отключение связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания». «В связи с ремонтом трубопровода горячего водоснабжения до 16:00 остановлена подача горячей воды по адресам: ул. Краснодонская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21; пр. Конституции 55, 57, 59, 61, 63, 65», — пишут представители ресурсоснабжающей компании. Отмечается, что в центре города отключат горячую воду в домах № 35 и №37 по улице Карла Маркса. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев останутся без горячей воды в микрорайоне Заозерный. Сообщалось, что горячее водоснабжение 19 февраля будет отсутствовать сутки из-за проведения работ по очистке подогревателя в центральном тепловом пункте.

Многоквартирные дома в районе Восточный и центре города останутся 19 февраля без горячей воды. Отключение связано с проведением ремонтных работ на трубопроводе. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская генерирующая компания». «В связи с ремонтом трубопровода горячего водоснабжения до 16:00 остановлена подача горячей воды по адресам: ул. Краснодонская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21; пр. Конституции 55, 57, 59, 61, 63, 65», — пишут представители ресурсоснабжающей компании. Отмечается, что в центре города отключат горячую воду в домах № 35 и №37 по улице Карла Маркса. Ранее URA.RU писало, что сотни курганцев останутся без горячей воды в микрорайоне Заозерный. Сообщалось, что горячее водоснабжение 19 февраля будет отсутствовать сутки из-за проведения работ по очистке подогревателя в центральном тепловом пункте.