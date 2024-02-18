Тоболяк пытался убить младшего брата в его день рождения

19 февраля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Во время праздника старший брат поссорился с именинником и избил его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) мужчина пытался убить брата в его день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Во время праздника старший брат поссорился с именинником и избил его. «17 февраля 2024 года около 22:30 35-летний обвиняемый во время праздничного семейного застолья по случаю празднования дня рождения 34-летнего брата поссорился с именинником. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения <…> старший брат в ходе ссоры нанес последнему не менее четырех ударов в область грудной клетки», — сообщили в СК. Брат выжил, его госпитализировали с колото-резанными ранами. Тоболяка задержали, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Тобольске (Тюменская область) мужчина пытался убить брата в его день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Во время праздника старший брат поссорился с именинником и избил его. «17 февраля 2024 года около 22:30 35-летний обвиняемый во время праздничного семейного застолья по случаю празднования дня рождения 34-летнего брата поссорился с именинником. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения <…> старший брат в ходе ссоры нанес последнему не менее четырех ударов в область грудной клетки», — сообщили в СК. Брат выжил, его госпитализировали с колото-резанными ранами. Тоболяка задержали, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.