18 февраля 2024
17 февраля 2024

Тоболяк пытался убить младшего брата в его день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Во время праздника старший брат поссорился с именинником и избил его Фото:

В Тобольске (Тюменская область) мужчина пытался убить брата в его день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Во время праздника старший брат поссорился с именинником и избил его.

«17 февраля 2024 года около 22:30 35-летний обвиняемый во время праздничного семейного застолья по случаю празднования дня рождения 34-летнего брата поссорился с именинником. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения <…> старший брат в ходе ссоры нанес последнему не менее четырех ударов в область грудной клетки», — сообщили в СК.

Брат выжил, его госпитализировали с колото-резанными ранами. Тоболяка задержали, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Тобольске (Тюменская область) мужчина пытался убить брата в его день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Во время праздника старший брат поссорился с именинником и избил его. «17 февраля 2024 года около 22:30 35-летний обвиняемый во время праздничного семейного застолья по случаю празднования дня рождения 34-летнего брата поссорился с именинником. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения <…> старший брат в ходе ссоры нанес последнему не менее четырех ударов в область грудной клетки», — сообщили в СК. Брат выжил, его госпитализировали с колото-резанными ранами. Тоболяка задержали, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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