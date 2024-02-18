18 февраля 2024

Тюменка покрасила волосы и получила отек Квинке

Тюменка покрасила волосы и получила отек квинке
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты "Ural Beauty Fest". Екатеринбург, мастер, парикмахер, прическа, волосы, расческа
Женщина окрасила волосы новой краской, после чего у нее начался зуд Фото:

Жительницу Тюмени госпитализировали после окрашивания волос. У женщины произошел отек Квинке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Неожиданное и неприятное преображение произошло после окрашивания волос новой краской, которая вызвала зуд и отеки век, лба и волосистой части головы. <…> Отек Квинке медики купировали медикаментозной терапией, стабилизировав состояние, доставили женщину в больницу», — говорится в сообщении департамента.

Специалисты отмечают, что важно при появлении сыпи и зуда обращаться к врачам. А при отеке век, затрудненном дыхании и увеличении языка советуют вызывать скорую.

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Жительницу Тюмени госпитализировали после окрашивания волос. У женщины произошел отек Квинке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Неожиданное и неприятное преображение произошло после окрашивания волос новой краской, которая вызвала зуд и отеки век, лба и волосистой части головы. <…> Отек Квинке медики купировали медикаментозной терапией, стабилизировав состояние, доставили женщину в больницу», — говорится в сообщении департамента. Специалисты отмечают, что важно при появлении сыпи и зуда обращаться к врачам. А при отеке век, затрудненном дыхании и увеличении языка советуют вызывать скорую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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