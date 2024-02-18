Тюменка покрасила волосы и получила отек Квинке

Тюменка покрасила волосы и получила отек квинке

19 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Женщина окрасила волосы новой краской, после чего у нее начался зуд Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницу Тюмени госпитализировали после окрашивания волос. У женщины произошел отек Квинке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Неожиданное и неприятное преображение произошло после окрашивания волос новой краской, которая вызвала зуд и отеки век, лба и волосистой части головы. <…> Отек Квинке медики купировали медикаментозной терапией, стабилизировав состояние, доставили женщину в больницу», — говорится в сообщении департамента. Специалисты отмечают, что важно при появлении сыпи и зуда обращаться к врачам. А при отеке век, затрудненном дыхании и увеличении языка советуют вызывать скорую.

Жительницу Тюмени госпитализировали после окрашивания волос. У женщины произошел отек Квинке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «Неожиданное и неприятное преображение произошло после окрашивания волос новой краской, которая вызвала зуд и отеки век, лба и волосистой части головы. <…> Отек Квинке медики купировали медикаментозной терапией, стабилизировав состояние, доставили женщину в больницу», — говорится в сообщении департамента. Специалисты отмечают, что важно при появлении сыпи и зуда обращаться к врачам. А при отеке век, затрудненном дыхании и увеличении языка советуют вызывать скорую.