Почему освобождение Авдеевки не остановит атаки по Донецку

Чтобы остановить атаки по Донецку, российской армии нужно отодвинуть ВСУ до границ Днепропетровской области. Освобождение Авдеевки (Донецкая область) в этом деле не поможет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал находящийся сейчас в Донецке военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко.
Авдееву российская армия взяла 17 февраля. Сейчас идет зачистка территории от украинских боевиков. ВС РФ уже удалось полностью освободить коксохимический завод. В агентстве Associated Press высказали опасение, что взятие Авдеевки позволит российской армии продвинуться дальше на запад, вглубь территории, контролируемой Украиной, и уменьшит обстрелы Донецка.
Почему обстрелы Донецка не прекратятся
«Освобождение Авдеевки прекрасно, но оно не решает проблемы обстрелов Донецка. Чтобы они вообще прекратились, как из РСЗО (реактивная система залпового огня), так и из тяжелой артиллерии, нам нужно взять Орловку, Первомайское, Бердычи, Степное, Карловку. ВСУ нужно отбросить до Курахово. И уже легче станет. Если возьмут Курахово, там будет следующая линия обороны. Если отбросят до Красноармейска (сейчас Покровск), то это уже будет граница Днепропетровской области, и тогда проблема с артиллерией и РСЗО будет полностью решена. То есть ты хоть спокойно с колясками ходи по Донецку, хоть загорай», — объяснил Александр Чаленко.
Откуда ВСУ атакуют Донецк
По данным военкора, обстрел Донецка украинской армией шел всегда из сел Нетайлово и Орловка (Донецкая область). «Обстреливали всегда Донецк не из Авдеевки, а из Нетайлово и Орловки. То есть подъезжали туда какие-нибудь „Три семерки“ (гаубица M777) или САУ (самоходная артиллерийская установка), выпуливали свои снаряды и сразу уезжали, чтобы их не засекли. У Донецка первая проблема всегда была — это РСЗО, такие как „Грады“, и прочее, там расстояние 30 километров. Потом обстрелы тяжелой артиллерии, снарядами калибра 155 мм, и HIMARS. Это уже из Орловки, Нетайлово, Ласточкино», — отметил Чаленко.
Собеседник агентства при этом подчеркнул, что Вооруженные силы России уже начали подходить к населенным пунктам, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. «Наши уже подошли к Ласточкино. Рядом находится Орловка. Это зона очень серьезного обстрела. Но теперь ВСУ не могут оттуда атаковать, потому что фронт находится практически рядом. Только начнут обстреливать, их сразу же уничтожат», — заявил он.
Однако, по его словам, пока остается у Донецка проблема с американской РСЗО HIMARS и британской крылатой ракетой Storm Shadow. «Единственное, пока не уйдет проблема обстрела ракетами HIMARS и Storm Shadow, потому что они бьют 100-120 км, а сейчас еще и на 150 км ВСУ дали уже. Но они дорогие. Просто по рынку „Текстильщик“ или по другому крытому бить — это слишком дорого будет стоить. Ими они будут бить в военные здания, склады, если обнаружат, в какие-то военные цели. Но надо их еще дальше отводить от Донецка», — отметил Чаленко.
Ситуация в Донецке сейчас
При этом военный корреспондент добавил, что в центре города обстрелов стало сейчас намного меньше. «Я сегодня утром спокойно ездил по центру Донецка. Работают магазины, люди спокойно ходят. Тишина, прилетов нет. Время от времени я только где-то слышу: то ли это ПВО срабатывает, то ли еще что-то. Возможно, будут какие-то прилеты на окраины Киевского района, Куйбышевского, Кировского, Петровского, потому что там практически проходит линия фронта. А так все спокойно», — заверил он.
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