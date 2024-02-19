Почему освобождение Авдеевки не остановит атаки по Донецку

Военкор Чаленко: ВСУ нужно отбросить до Днепропетровской области

19 февраля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Для обстрелов Донецка ВСУ применяют РСЗО и тяжелую артиллерию, отметил Александр Чаленко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы остановить атаки по Донецку, российской армии нужно отодвинуть ВСУ до границ Днепропетровской области. Освобождение Авдеевки (Донецкая область) в этом деле не поможет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал находящийся сейчас в Донецке военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. Авдееву российская армия взяла 17 февраля. Сейчас идет зачистка территории от украинских боевиков. ВС РФ уже удалось полностью освободить коксохимический завод. В агентстве Associated Press высказали опасение, что взятие Авдеевки позволит российской армии продвинуться дальше на запад, вглубь территории, контролируемой Украиной, и уменьшит обстрелы Донецка. Почему обстрелы Донецка не прекратятся Новость по теме Как выглядит Авдеевка после освобождения. Фоторепортаж «Освобождение Авдеевки прекрасно, но оно не решает проблемы обстрелов Донецка. Чтобы они вообще прекратились, как из РСЗО (реактивная система залпового огня), так и из тяжелой артиллерии, нам нужно взять Орловку, Первомайское, Бердычи, Степное, Карловку. ВСУ нужно отбросить до Курахово. И уже легче станет. Если возьмут Курахово, там будет следующая линия обороны. Если отбросят до Красноармейска (сейчас Покровск), то это уже будет граница Днепропетровской области, и тогда проблема с артиллерией и РСЗО будет полностью решена. То есть ты хоть спокойно с колясками ходи по Донецку, хоть загорай», — объяснил Александр Чаленко. Откуда ВСУ атакуют Донецк По данным военкора, обстрел Донецка украинской армией шел всегда из сел Нетайлово и Орловка (Донецкая область). «Обстреливали всегда Донецк не из Авдеевки, а из Нетайлово и Орловки. То есть подъезжали туда какие-нибудь „Три семерки“ (гаубица M777) или САУ (самоходная артиллерийская установка), выпуливали свои снаряды и сразу уезжали, чтобы их не засекли. У Донецка первая проблема всегда была — это РСЗО, такие как „Грады“, и прочее, там расстояние 30 километров. Потом обстрелы тяжелой артиллерии, снарядами калибра 155 мм, и HIMARS. Это уже из Орловки, Нетайлово, Ласточкино», — отметил Чаленко. Собеседник агентства при этом подчеркнул, что Вооруженные силы России уже начали подходить к населенным пунктам, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. «Наши уже подошли к Ласточкино. Рядом находится Орловка. Это зона очень серьезного обстрела. Но теперь ВСУ не могут оттуда атаковать, потому что фронт находится практически рядом. Только начнут обстреливать, их сразу же уничтожат», — заявил он. Новость по теме Последствия обстрела рынка в Донецке 21 января: фоторепортаж Однако, по его словам, пока остается у Донецка проблема с американской РСЗО HIMARS и британской крылатой ракетой Storm Shadow. «Единственное, пока не уйдет проблема обстрела ракетами HIMARS и Storm Shadow, потому что они бьют 100-120 км, а сейчас еще и на 150 км ВСУ дали уже. Но они дорогие. Просто по рынку „Текстильщик“ или по другому крытому бить — это слишком дорого будет стоить. Ими они будут бить в военные здания, склады, если обнаружат, в какие-то военные цели. Но надо их еще дальше отводить от Донецка», — отметил Чаленко. Ситуация в Донецке сейчас При этом военный корреспондент добавил, что в центре города обстрелов стало сейчас намного меньше. «Я сегодня утром спокойно ездил по центру Донецка. Работают магазины, люди спокойно ходят. Тишина, прилетов нет. Время от времени я только где-то слышу: то ли это ПВО срабатывает, то ли еще что-то. Возможно, будут какие-то прилеты на окраины Киевского района, Куйбышевского, Кировского, Петровского, потому что там практически проходит линия фронта. А так все спокойно», — заверил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы остановить атаки по Донецку, российской армии нужно отодвинуть ВСУ до границ Днепропетровской области. Освобождение Авдеевки (Донецкая область) в этом деле не поможет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал находящийся сейчас в Донецке военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. Авдееву российская армия взяла 17 февраля. Сейчас идет зачистка территории от украинских боевиков. ВС РФ уже удалось полностью освободить коксохимический завод. В агентстве Associated Press высказали опасение, что взятие Авдеевки позволит российской армии продвинуться дальше на запад, вглубь территории, контролируемой Украиной, и уменьшит обстрелы Донецка. «Освобождение Авдеевки прекрасно, но оно не решает проблемы обстрелов Донецка. Чтобы они вообще прекратились, как из РСЗО (реактивная система залпового огня), так и из тяжелой артиллерии, нам нужно взять Орловку, Первомайское, Бердычи, Степное, Карловку. ВСУ нужно отбросить до Курахово. И уже легче станет. Если возьмут Курахово, там будет следующая линия обороны. Если отбросят до Красноармейска (сейчас Покровск), то это уже будет граница Днепропетровской области, и тогда проблема с артиллерией и РСЗО будет полностью решена. То есть ты хоть спокойно с колясками ходи по Донецку, хоть загорай», — объяснил Александр Чаленко. По данным военкора, обстрел Донецка украинской армией шел всегда из сел Нетайлово и Орловка (Донецкая область). «Обстреливали всегда Донецк не из Авдеевки, а из Нетайлово и Орловки. То есть подъезжали туда какие-нибудь „Три семерки“ (гаубица M777) или САУ (самоходная артиллерийская установка), выпуливали свои снаряды и сразу уезжали, чтобы их не засекли. У Донецка первая проблема всегда была — это РСЗО, такие как „Грады“, и прочее, там расстояние 30 километров. Потом обстрелы тяжелой артиллерии, снарядами калибра 155 мм, и HIMARS. Это уже из Орловки, Нетайлово, Ласточкино», — отметил Чаленко. Собеседник агентства при этом подчеркнул, что Вооруженные силы России уже начали подходить к населенным пунктам, откуда ВСУ ведут обстрелы Донецка. «Наши уже подошли к Ласточкино. Рядом находится Орловка. Это зона очень серьезного обстрела. Но теперь ВСУ не могут оттуда атаковать, потому что фронт находится практически рядом. Только начнут обстреливать, их сразу же уничтожат», — заявил он. Однако, по его словам, пока остается у Донецка проблема с американской РСЗО HIMARS и британской крылатой ракетой Storm Shadow. «Единственное, пока не уйдет проблема обстрела ракетами HIMARS и Storm Shadow, потому что они бьют 100-120 км, а сейчас еще и на 150 км ВСУ дали уже. Но они дорогие. Просто по рынку „Текстильщик“ или по другому крытому бить — это слишком дорого будет стоить. Ими они будут бить в военные здания, склады, если обнаружат, в какие-то военные цели. Но надо их еще дальше отводить от Донецка», — отметил Чаленко. При этом военный корреспондент добавил, что в центре города обстрелов стало сейчас намного меньше. «Я сегодня утром спокойно ездил по центру Донецка. Работают магазины, люди спокойно ходят. Тишина, прилетов нет. Время от времени я только где-то слышу: то ли это ПВО срабатывает, то ли еще что-то. Возможно, будут какие-то прилеты на окраины Киевского района, Куйбышевского, Кировского, Петровского, потому что там практически проходит линия фронта. А так все спокойно», — заверил он.