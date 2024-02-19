Тюменец разбил бутылку об голову сотрудницы магазина, в котором ему не продали алкоголь

Тюменец дважды напал на сотрудников магазина, в котором ему не продали алкоголь

Житель Тюмени терроризирует сотрудников магазина, в котором ему не продали алкоголь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени разбил бутылку об голову сотрудницы магазина, в котором ему не продали алкоголь. А через месяц вернулся туда и избил охранника. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области косвенно подтвердили данную информацию.

«Первый инцидент произошел 17 января, когда продавец отказалась отпускать алкоголь мужчине после 21:00: за это он разбил ей бутылку об голову. 16 февраля мужчина вернулся в магазин. Однако его узнал сотрудник охраны и заявил, что тюменца в этом магазине обслуживать не будут, так как он ранее напал на продавца. После этого между мужчинами началась драка», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту драки между мужчинами проводится проверка. «17 января мужчина применил физическую силу к сотруднице магазина, которая отказала ему в продаже алкоголя. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. По факту драки, которая произошла между указанным мужчиной и охранником этой же торговой точки 16 февраля, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.