19 февраля 2024

Курганец сбил школьницу, выбежавшую на дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла из-за школьницы, которая выбежала в неположенном месте Фото:

В Кургане водитель совершил наезд на школьницу, которая выбежала на дорогу в неположенном месте. Данная информация размещена в telegram-канале городского отделения ГИБДД.

«19 февраля в 17 часов 40 минут, на улице Климова, в районе дома №14, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения. Девочка неожиданно выбежала из-за стоящего транспорта и начала перебегать проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости перекрестка, слева направо относительно движения ТС, создав помеху для движения автомобиля», — указано в сообщении.

Школьница получила телесные повреждения. В ГИБДД отметили, что с начала года в регионе из-за неосторожности детей произошли три ДТП. Представители ведомства попросили родителей ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения и убедиться, что они понимают, как нужно безопасно двигаться пешеходу.

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В Кургане водитель совершил наезд на школьницу, которая выбежала на дорогу в неположенном месте. Данная информация размещена в telegram-канале городского отделения ГИБДД. «19 февраля в 17 часов 40 минут, на улице Климова, в районе дома №14, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения. Девочка неожиданно выбежала из-за стоящего транспорта и начала перебегать проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости перекрестка, слева направо относительно движения ТС, создав помеху для движения автомобиля», — указано в сообщении. Школьница получила телесные повреждения. В ГИБДД отметили, что с начала года в регионе из-за неосторожности детей произошли три ДТП. Представители ведомства попросили родителей ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения и убедиться, что они понимают, как нужно безопасно двигаться пешеходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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