Курганец сбил школьницу, выбежавшую на дорогу

20 февраля 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Авария произошла из-за школьницы, которая выбежала в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водитель совершил наезд на школьницу, которая выбежала на дорогу в неположенном месте. Данная информация размещена в telegram-канале городского отделения ГИБДД. «19 февраля в 17 часов 40 минут, на улице Климова, в районе дома №14, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения. Девочка неожиданно выбежала из-за стоящего транспорта и начала перебегать проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости перекрестка, слева направо относительно движения ТС, создав помеху для движения автомобиля», — указано в сообщении. Школьница получила телесные повреждения. В ГИБДД отметили, что с начала года в регионе из-за неосторожности детей произошли три ДТП. Представители ведомства попросили родителей ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения и убедиться, что они понимают, как нужно безопасно двигаться пешеходу.

В Кургане водитель совершил наезд на школьницу, которая выбежала на дорогу в неположенном месте. Данная информация размещена в telegram-канале городского отделения ГИБДД. «19 февраля в 17 часов 40 минут, на улице Климова, в районе дома №14, водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения. Девочка неожиданно выбежала из-за стоящего транспорта и начала перебегать проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости перекрестка, слева направо относительно движения ТС, создав помеху для движения автомобиля», — указано в сообщении. Школьница получила телесные повреждения. В ГИБДД отметили, что с начала года в регионе из-за неосторожности детей произошли три ДТП. Представители ведомства попросили родителей ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения и убедиться, что они понимают, как нужно безопасно двигаться пешеходу.