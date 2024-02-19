В Тюмени пожилой женщине пересадили кожу на лице

Тюменке пересадили кожу на лбу, чтобы скрыть последствия удаления раковой опухоли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В тюменской клинике «Медицинский город» 74-летней женщине провели операцию по пересадке кожи на лице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Вмешательство понадобилось, так как до этого тюменке удалили опухоль на лбу.

« Хирурги „Медицинского города“ провели успешную пересадку кожи на лице. У 74-летней тюменки диагностировали раковую опухоль на лбу. После ее удаления образовался дефект размером в четыре квадратных сантиметра. Для лица это достаточно большая площадь, такой дефект приносил бы женщине много психологического дискомфорта. Поэтому была выполнена реконструкция», — рассказали в депздраве.

Изначально опухоль женщине удаляли методом лучевой терапии. Однако добиться полной регрессии новообразования не удалось. Из-за этого хирургам пришлось взяться за скальпель.

Для устранения постоперационного дефекта женщине сделали разрезы в височных областях и на лбу для пересадки кожно-подкожных лоскутов. Оставшийся после операции рубец со временем станет почти незаметен и практически не повлияет на внешность женщины.