19 февраля 2024

В Тюмени пожилой женщине пересадили кожу на лице

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирург, врач, лупа хирургическая, доктора
Тюменке пересадили кожу на лбу, чтобы скрыть последствия удаления раковой опухоли Фото:

В тюменской клинике «Медицинский город» 74-летней женщине провели операцию по пересадке кожи на лице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Вмешательство понадобилось, так как до этого тюменке удалили опухоль на лбу.

« Хирурги „Медицинского города“ провели успешную пересадку кожи на лице. У 74-летней тюменки диагностировали раковую опухоль на лбу. После ее удаления образовался дефект размером в четыре квадратных сантиметра. Для лица это достаточно большая площадь, такой дефект приносил бы женщине много психологического дискомфорта. Поэтому была выполнена реконструкция», — рассказали в депздраве.

Изначально опухоль женщине удаляли методом лучевой терапии. Однако добиться полной регрессии новообразования не удалось. Из-за этого хирургам пришлось взяться за скальпель.

Для устранения постоперационного дефекта женщине сделали разрезы в височных областях и на лбу для пересадки кожно-подкожных лоскутов. Оставшийся после операции рубец со временем станет почти незаметен и практически не повлияет на внешность женщины.

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В тюменской клинике «Медицинский город» 74-летней женщине провели операцию по пересадке кожи на лице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Вмешательство понадобилось, так как до этого тюменке удалили опухоль на лбу. « Хирурги „Медицинского города“ провели успешную пересадку кожи на лице. У 74-летней тюменки диагностировали раковую опухоль на лбу. После ее удаления образовался дефект размером в четыре квадратных сантиметра. Для лица это достаточно большая площадь, такой дефект приносил бы женщине много психологического дискомфорта. Поэтому была выполнена реконструкция», — рассказали в депздраве. Изначально опухоль женщине удаляли методом лучевой терапии. Однако добиться полной регрессии новообразования не удалось. Из-за этого хирургам пришлось взяться за скальпель. Для устранения постоперационного дефекта женщине сделали разрезы в височных областях и на лбу для пересадки кожно-подкожных лоскутов. Оставшийся после операции рубец со временем станет почти незаметен и практически не повлияет на внешность женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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