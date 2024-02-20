20 февраля 2024

Курганский бизнесмен получил штраф за взятого на работу мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, строители, строительная площадка, рабочие на стройке
Курганца оштрафовали за незаконного мигранта на стройке Фото:

Предприниматель из Притобольного округа (Курганская область) был оштрафован судом за то, что взял на работу иностранца без трудового патента. Информация размещена на сайте районного суда.

«Индивидуальный предприниматель в нарушение требований п. 1 ст. 13.3 ФЗ <…> привлек к трудовой деятельности гражданина Республики Таджикистан при отсутствии у него патента, предусмотренного законодательством РФ для иностранного гражданина», — сообщили в организации. Административный штраф составил 125 тысяч рублей.

Бизнесмен, занимающийся строительными работами, взял на работу мигранта и устроил его разнорабочим на одном из своих объектов. Наличие патента у рабочего он не проверил. В суде бизнесмен свою вину признал, пообещал больше такого не допускать.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бизнесмена оштрафовали на 400 тысяч за неверно предоставленные данные о мигранте. После признания вины коммерсанта суд заменил ему штраф на предупреждение.

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Предприниматель из Притобольного округа (Курганская область) был оштрафован судом за то, что взял на работу иностранца без трудового патента. Информация размещена на сайте районного суда. «Индивидуальный предприниматель в нарушение требований п. 1 ст. 13.3 ФЗ <…> привлек к трудовой деятельности гражданина Республики Таджикистан при отсутствии у него патента, предусмотренного законодательством РФ для иностранного гражданина», — сообщили в организации. Административный штраф составил 125 тысяч рублей. Бизнесмен, занимающийся строительными работами, взял на работу мигранта и устроил его разнорабочим на одном из своих объектов. Наличие патента у рабочего он не проверил. В суде бизнесмен свою вину признал, пообещал больше такого не допускать. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бизнесмена оштрафовали на 400 тысяч за неверно предоставленные данные о мигранте. После признания вины коммерсанта суд заменил ему штраф на предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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