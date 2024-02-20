Курганский бизнесмен получил штраф за взятого на работу мигранта

21 февраля 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Курганца оштрафовали за незаконного мигранта на стройке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предприниматель из Притобольного округа (Курганская область) был оштрафован судом за то, что взял на работу иностранца без трудового патента. Информация размещена на сайте районного суда. «Индивидуальный предприниматель в нарушение требований п. 1 ст. 13.3 ФЗ <…> привлек к трудовой деятельности гражданина Республики Таджикистан при отсутствии у него патента, предусмотренного законодательством РФ для иностранного гражданина», — сообщили в организации. Административный штраф составил 125 тысяч рублей. Бизнесмен, занимающийся строительными работами, взял на работу мигранта и устроил его разнорабочим на одном из своих объектов. Наличие патента у рабочего он не проверил. В суде бизнесмен свою вину признал, пообещал больше такого не допускать. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бизнесмена оштрафовали на 400 тысяч за неверно предоставленные данные о мигранте. После признания вины коммерсанта суд заменил ему штраф на предупреждение.

Предприниматель из Притобольного округа (Курганская область) был оштрафован судом за то, что взял на работу иностранца без трудового патента. Информация размещена на сайте районного суда. «Индивидуальный предприниматель в нарушение требований п. 1 ст. 13.3 ФЗ <…> привлек к трудовой деятельности гражданина Республики Таджикистан при отсутствии у него патента, предусмотренного законодательством РФ для иностранного гражданина», — сообщили в организации. Административный штраф составил 125 тысяч рублей. Бизнесмен, занимающийся строительными работами, взял на работу мигранта и устроил его разнорабочим на одном из своих объектов. Наличие патента у рабочего он не проверил. В суде бизнесмен свою вину признал, пообещал больше такого не допускать. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области бизнесмена оштрафовали на 400 тысяч за неверно предоставленные данные о мигранте. После признания вины коммерсанта суд заменил ему штраф на предупреждение.