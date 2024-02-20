Ополченец первой волны ДНР Матюшин: ВСУ на заводе Авдеевки смогут удержаться год

21 февраля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ планировали сделать из коксохима Авдеевки крепость как в Мариуполе, сказал Александр Матюшин Фото (архив): Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, которые после отвода войск из Авдеевки (ДНР) остались на местном коксохимическом заводе (АКХЗ), смогут продержаться там до года, если не решат сдаться в плен. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Новость по теме В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке «Некоторое количество украинских военнослужащих, которые не погибли, не попали в плен и не смогли выйти из Авдеевского коксохима, еще до сих пор прячутся по подвалам и оставшимся техническим зданиям. Повториться ли там история „Азовстали“ (националисты и иностранные наемники ВСУ забаррикадировались на два месяца на комбинате „Азовсталь“ в Мариуполе Донецкой области во время взятия города ВС РФ, — прим. URA.RU). Вполне возможно. Заводу готовили участь крепости внутри города. Туда стаскивалось большое количество провизии, боеприпасов в условиях того, что город будет отрезан от воды и электричества. Зная какой-то огромный уголок и пока до него доберутся русские солдаты, а могут и не дойти, то вполне возможно там можно просидеть и год», — сказал Александр Матюшин. Как долго военные будут прятаться на территории завода, зависит от их психической выносливости, отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Рано или поздно в условиях темноты, изоляции, несмотря на большие запасы еды, эти солдаты либо сойдут с ума и начнут друг друга убивать, либо сами вылезут наружу и попадут в плен к нашим уже тыловым частям», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Что означает для ВСУ выход из Авдеевки На «Азовстали» украинские боевики имели больше вариантов развития ситуации, подчеркнул Матюшин. «В Мариуполе при выходе из какой-то норы можно было слиться с местным населением, переодеться в брошенную одежду и дальше попытаться как-либо выйти из города, либо легализоваться, но в Авдеевке это сделать невозможно по причине того, что она полностью разрушена, а местных жителей сейчас эвакуируют, и их не так много. По оценкам наших правозащитников, а также украинской стороны, их сейчас меньше тысячи человек», — продолжил эксперт. Он добавил, что АКХЗ не представляет серьезной опасности для российских военных. «Авдеевский коксохимический завод является самым крупным на территории Европы. Несмотря на то, что коксохим был довольно хорошо укреплен, он подвергся массированной атаке нашей артиллерии и авиации, применявшей ФАБы-1500, поэтому сейчас он не представляет какой-либо серьезной опасности», — рассказал участник военных действий на Донбассе. На территории коксохимического завода в Авдеевке остаются украинские военнослужащие, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сложно оценить, сколько их насчитывается, так как это предприятие советского образца и там достаточно много подземных коммуникаций. Флаг над заводом российские военные подняли еще 17 февраля. Командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских бойцов второй «Азовсталью». В 2022 году российская армия освободила комбинат в Мариуполе. Территория стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и бойцов ВСУ в городе. Боевики оставались на заводе с 18 марта и сдались 20 мая. Еще месяц территория подвергалась зачистке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские военные, которые после отвода войск из Авдеевки (ДНР) остались на местном коксохимическом заводе (АКХЗ), смогут продержаться там до года, если не решат сдаться в плен. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Некоторое количество украинских военнослужащих, которые не погибли, не попали в плен и не смогли выйти из Авдеевского коксохима, еще до сих пор прячутся по подвалам и оставшимся техническим зданиям. Повториться ли там история „Азовстали“ (националисты и иностранные наемники ВСУ забаррикадировались на два месяца на комбинате „Азовсталь“ в Мариуполе Донецкой области во время взятия города ВС РФ, — прим. URA.RU). Вполне возможно. Заводу готовили участь крепости внутри города. Туда стаскивалось большое количество провизии, боеприпасов в условиях того, что город будет отрезан от воды и электричества. Зная какой-то огромный уголок и пока до него доберутся русские солдаты, а могут и не дойти, то вполне возможно там можно просидеть и год», — сказал Александр Матюшин. Как долго военные будут прятаться на территории завода, зависит от их психической выносливости, отметил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке. «Рано или поздно в условиях темноты, изоляции, несмотря на большие запасы еды, эти солдаты либо сойдут с ума и начнут друг друга убивать, либо сами вылезут наружу и попадут в плен к нашим уже тыловым частям», — объяснил собеседник агентства. На «Азовстали» украинские боевики имели больше вариантов развития ситуации, подчеркнул Матюшин. «В Мариуполе при выходе из какой-то норы можно было слиться с местным населением, переодеться в брошенную одежду и дальше попытаться как-либо выйти из города, либо легализоваться, но в Авдеевке это сделать невозможно по причине того, что она полностью разрушена, а местных жителей сейчас эвакуируют, и их не так много. По оценкам наших правозащитников, а также украинской стороны, их сейчас меньше тысячи человек», — продолжил эксперт. Он добавил, что АКХЗ не представляет серьезной опасности для российских военных. «Авдеевский коксохимический завод является самым крупным на территории Европы. Несмотря на то, что коксохим был довольно хорошо укреплен, он подвергся массированной атаке нашей артиллерии и авиации, применявшей ФАБы-1500, поэтому сейчас он не представляет какой-либо серьезной опасности», — рассказал участник военных действий на Донбассе. На территории коксохимического завода в Авдеевке остаются украинские военнослужащие, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сложно оценить, сколько их насчитывается, так как это предприятие советского образца и там достаточно много подземных коммуникаций. Флаг над заводом российские военные подняли еще 17 февраля. Командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что авдеевский коксохимический завод может стать для украинских бойцов второй «Азовсталью». В 2022 году российская армия освободила комбинат в Мариуполе. Территория стала последним оплотом обороны националистов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) и бойцов ВСУ в городе. Боевики оставались на заводе с 18 марта и сдались 20 мая. Еще месяц территория подвергалась зачистке.