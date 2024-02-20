Мэр Ишима надел перчатку на встречу с жителями, опасаясь заразиться. Фото

Федор Шишкин повредил руку, из-за чего надел перчатку на встречу с жителями Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин надел резиновую перчатку на встречу с семьями — получателями социальных выплат. В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что дело в брезгливости мэра. URA.RU получило эксклюзивный комментарий пресс-службы градоначальника с объяснением причин такого поступка. Агентству сообщили, что дело в поврежденной кисти Шишкина.

«Действительно, при вручении сертификатов, на правой руке была надета перчатка. Она применялась из-за поврежденной кисти руки и в целях предотвращения попадания инфекции. Глава города всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», — сообщили агентству в пресс-службе.