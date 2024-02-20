20 февраля 2024

Мэр Ишима надел перчатку на встречу с жителями, опасаясь заразиться

Мэр Ишима надел перчатку на встречу с жителями, опасаясь заразиться. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Главы муниципальных образований. Тюмень, шишкин федор
Федор Шишкин повредил руку, из-за чего надел перчатку на встречу с жителями Фото:

Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин надел резиновую перчатку на встречу с семьями — получателями социальных выплат. В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что дело в брезгливости мэра. URA.RU получило эксклюзивный комментарий пресс-службы градоначальника с объяснением причин такого поступка. Агентству сообщили, что дело в поврежденной кисти Шишкина.

«Действительно, при вручении сертификатов, на правой руке была надета перчатка. Она применялась из-за поврежденной кисти руки и в целях предотвращения попадания инфекции. Глава города всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», — сообщили агентству в пресс-службе.

Глава Ишима надел резиновую перчатку на встречу с жителями
Глава Ишима надел резиновую перчатку на встречу с жителями
Фото:

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Глава Ишима (Тюменская область) Федор Шишкин надел резиновую перчатку на встречу с семьями — получателями социальных выплат. В telegram-каналах начала распространяться информация о том, что дело в брезгливости мэра. URA.RU получило эксклюзивный комментарий пресс-службы градоначальника с объяснением причин такого поступка. Агентству сообщили, что дело в поврежденной кисти Шишкина. «Действительно, при вручении сертификатов, на правой руке была надета перчатка. Она применялась из-за поврежденной кисти руки и в целях предотвращения попадания инфекции. Глава города всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», — сообщили агентству в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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