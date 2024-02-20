В газовой столице ЯНАО рядом с многоэтажкой горит машина. Видео

21 февраля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло под капотом автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пабликах опубликовано видео с горящим легковым автомобилем, припаркованным у подъезда многоэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Несколько мужчин пытаются затушить огонь снегом, сообщает городской telegram-канал. «У кого-то день начинается с чашечки кофе, а у кого-то — с горящей машины», — комментирует происшествие автор видео в telegram-канале «Новый Уренгой». Возгорание произошло под капотом автомобиля. Четверо смельчаков пытаются потушить огонь снегом. Ранее URA.RU сообщало, что водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет.

В пабликах опубликовано видео с горящим легковым автомобилем, припаркованным у подъезда многоэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Несколько мужчин пытаются затушить огонь снегом, сообщает городской telegram-канал. «У кого-то день начинается с чашечки кофе, а у кого-то — с горящей машины», — комментирует происшествие автор видео в telegram-канале «Новый Уренгой». Возгорание произошло под капотом автомобиля. Четверо смельчаков пытаются потушить огонь снегом. Ранее URA.RU сообщало, что водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет.