В пабликах опубликовано видео с горящим легковым автомобилем, припаркованным у подъезда многоэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Несколько мужчин пытаются затушить огонь снегом, сообщает городской telegram-канал.
«У кого-то день начинается с чашечки кофе, а у кого-то — с горящей машины», — комментирует происшествие автор видео в telegram-канале «Новый Уренгой». Возгорание произошло под капотом автомобиля. Четверо смельчаков пытаются потушить огонь снегом.
Ранее URA.RU сообщало, что водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет.
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