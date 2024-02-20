20 февраля 2024

В газовой столице ЯНАО рядом с многоэтажкой горит машина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло под капотом автомобиля Фото:

В пабликах опубликовано видео с горящим легковым автомобилем, припаркованным у подъезда многоэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Несколько мужчин пытаются затушить огонь снегом, сообщает городской telegram-канал.

«У кого-то день начинается с чашечки кофе, а у кого-то — с горящей машины», — комментирует происшествие автор видео в telegram-канале «Новый Уренгой». Возгорание произошло под капотом автомобиля. Четверо смельчаков пытаются потушить огонь снегом.

Ранее URA.RU сообщало, что водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет.

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В пабликах опубликовано видео с горящим легковым автомобилем, припаркованным у подъезда многоэтажного дома в Новом Уренгое (ЯНАО). Несколько мужчин пытаются затушить огонь снегом, сообщает городской telegram-канал. «У кого-то день начинается с чашечки кофе, а у кого-то — с горящей машины», — комментирует происшествие автор видео в telegram-канале «Новый Уренгой». Возгорание произошло под капотом автомобиля. Четверо смельчаков пытаются потушить огонь снегом. Ранее URA.RU сообщало, что водитель выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, в результате чего произошло столкновение с подвижным составом. В результате ДТП пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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