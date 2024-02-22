Курганский военком Зарипов поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Военком Зарипов обратился к курганцам перед праздником 23 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военный комиссар Курганской области полковник Айрат Зарипов поздравил земляков с Днем защитника Отечества. В своем обращении он заслуги советских военных в борьбе с фашизмом и нынешних бойцов, участвующих в зоне СВО. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Поздравляю военнослужащих, ветеранов войны и военной службы, воинов запаса, всех жителей области с Днем защитника Отечества! Желаю доброго здоровья, бодрости духа, успехов на благо нашей Великой Родины!» — сказал Зарипов.

Военком отметил весомый вклад наших земляков в укрепление обороноспособности родины в 30-е годы прошлого столетия. Вспомнил тех жителей Курганской области, которые удостоились высоких наград. Среди них Зарипов отметил военных летчиков Григория Кравченко и Сергея Грицевеца, которые первыми в стране стали дважды Героями Советского Союза. Также военный комиссар упомянул заслуги военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации РФ на Украине.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане отметили 35-ю годовщину Афганской войны. В ходе митинга глава региона Вадим Шумков назвал всех военных настоящей элитой страны и вручил награды нескольким бойцам. Также в ходе мероприятия были возложены цветы к Вечному огню.